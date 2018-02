Gigi Hadid y otras modelos de Victoria's Secret... ¡con el pelo de colores!

LEER MÁS +

Estamos acostumbrados a verlas lucir sus perfectas melenas de ángel, con sexy highlights, ondas deshechas... pero durante la Fashion Week, las modelos de Victoria's Secret -igual que el resto- se transforman para adaptarse a las necesidades de cada show. Y el resultado es realmente sorprendente... ¿Gigi Hadid con el pelo rosa? ¡Por qué no! Y, ¿cat eyeliner in 3D? Of course! La moda y el maquillaje son para experimentar y divertirse y Jeremy Scott lo sabe mejor que nadie. Compruébalo en esta galería.

© Getty Images