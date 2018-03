LEER MÁS +

Hace una semana la veíamos lucir espectacular sobre el red carpet de los Oscars 2018 -fue una de las best dressed de la noche- y solo unos días después, Nicole Kidman ha aparecido irreconocible en las calles de Nueva York. Pero no te asustes, no se trata de un cambio casual, sino de una transformación por exigencias del guión. La actriz se encuentra en pleno shooting de su última pelicula, The Goldfinch, y su personaje nos muestra a una Nicole que no conocemos, con un aspecto más descuidado y envejecido.

