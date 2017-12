LEER MÁS +

Pantone ha elegido su color para 2018 y, tras el Greenery, el rosa Cuarzo & azul Serenity, el Marsala o el Radiant Orchid, el elegido es... ¡el ultravioleta! Un tono que se convertirá en la tendencia más hot de la primavera dentro de unos meses, pero no tienes por qué esperar, ¡empieza a lucirla ya con esta selección de productos de belleza! Súbete al tren de la moda Ultra Violet y no te quedes atrás. Este beauty look de Demi Lovato es una buenísima fuente de inspiración.

