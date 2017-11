LEER MÁS +

DIANE KRUGER

La actriz alemana nació el 15 de julio de 1976 y a sus 41 años puede presumir de ser una de las mujeres más bellas y estilosas del momento. Sí, es de constitución delgada y esto le permite darse más caprichos que a otras mujeres, pero no le gusta la denominada "comida basura" y al ser preguntada por cuáles son los productos que no faltan en su nevera esta artista confiesa que no puede pasar sin "agua, vino rosado, queso y mantequilla."

Además de esto practica deporte a diario y presta atención al cuidado de su piel. La limpieza facial es fundamental para ella, así como la protección del rostro por lo que nunca sale de casa sin aplicar crema solar, sea la época que sea.

© Getty Images