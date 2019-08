Cuando quiere perder peso, Eva Longoria evita solo 3 alimentos

El 19 de junio de 2018, Eva Longoria daba la bienvenida a su primer hijo junto a su marido, Pepe Bastón. Este verano, además de disfrutar de la costa española junto al pequeño Santiago Enrique, ha demostrado que sus sesiones de entrenamiento de 30 minutos al día a base de ejercicios de Crossfit han conseguido que recupere su estilizada figura. Y es que, la actriz se comprometió en cuerpo y alma con su plan de fitness como ha declarado en varias ocasiones, un método que combinó con una dieta saludable en la que evitaba 3 cosas para perder peso: el vino, el azúcar y los carbohidratos. Gracias a esta disciplina, ahora Longoria presume de curvas en biquini en las fotografías que sube a las redes sociales.

“No he bebido vino. No he tomado azúcar. No he visto un carbohidrato en mucho tiempo”, reveló recientemente la estrella a US Weekly; tres prohibiciones con las que se reduce el peso corporal, se combate la hinchazón y se combate la retención de líquidos que se acumulan durante los meses de embarazo. Como nos contaba Salvador Ferrando, nutricionista del Centro Médico Ruber Internacional de Madrid, “es muy importante no tener un exceso calórico, sobre todo, en base a carbohidratos (sobre todo arroz, pasta, pan...) y que el tipo de grasas que consumamos sean de calidad", como son las que aportan los frutos secos, el pescado azul o el aceite de oliva virgen.

Sin embargo, admite que desde que alcanzó sus objetivos, se permite relajar sus costumbres: “Me he estado dando muchos caprichos”. Como en la última fotografía en bañador que la actriz ha subido a sus redes sociales, en la que disfruta de un cóctel tumbada en la piscina. En la imagen, aparece con un traje de baño de una pieza color rojo y una pamela adornada con flores bordadas del mismo color, un conjunto muy sofisticado con el que sus fans la han comparado con su querido personaje de Gaby Solís en ‘Mujeres Desesperadas’.

“Espectacular”, “Has perdido mucho peso Eva!”, “Mi Gabrielle!! Extrañándote en esa serie!! Saludos hermosa”, “Me acordé de Gabrielle Solis. Viendo por décima vez la serie!”… Estos son solo algunos de los comentarios que sus seguidores han dejado en la instantánea, una imagen en la que la actriz se toma con humor el photobomb de una de sus amigas que aparece detrás de su tumbona.

