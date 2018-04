¿Sabías que los glúteos son los músculos más grandes de nuestro cuerpo? Nos lo cuenta Myriam Yébenes, directora del centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes, quien nos explica que “son capaces de ejercer una gran fuerza, pero la gravedad, la falta de ejercicio y unos hábitos poco saludables pueden hacer que pierdan su tonicidad, definición y firmeza”. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra para pensar en un plan de acción que nos ayude a levantar los glúteos de cara a los meses de verano, cuando se convierten en protagonistas cuando llegan esos días de sol y playa. Y es que estamos ante una de las zonas que más preocupa a muchas mujeres, pues tiene mucha tendencia a acumular grasa.

Partimos, además, de una base: en los centros Felicidad Carrera nos explican que los problemas cambian según la edad. Así, la alteración que más preocupa a las más jóvenes, de 20 a 35 años, es la piel de naranja, por lo que solicitan tratamientos que eliminen las ondulaciones de la piel para conseguir una piel lisa y suave. A partir de los 36 años y en adelante, el problema más frecuente es la flacidez, los glúteos se caen, pierden tono muscular y elasticidad en la piel, así que solicitan tratamientos push up para devolver a su sitio lo que ha caído. Pero, además, debes incluir en tu rutina estos hábitos para ayudar a que tus glúteos se mantengan firmes.

1. El deporte, tu gran aliado. La zona de los glúteos se beneficia, y mucho, de la práctica de ejercicios espéficos para esta zona. Si no las has incluido aún en tu entrenamiento, tienes que empezar a tener muy en cuenta las sentadillas -posiblemente el ejercicio 'rey' para combatir este problema-, zancadas y patadas posteriores de glúteo; cuestan, pero son lo más efectivo. Con 3 series diarias de 30 cada una, sería perfecto… Pero hay que recordar ser constante para notar los resultados.

2. Un plus de hidratación. “Uno de los principales enemigos de esta zona es la celulitis. Para tenerla bajo control, es importante llevar una correcta hidratación a base de agua e infusiones, con el objetivo de que la piel se vea hidratada y tersa. Elimina de tu dieta las bebidas azucaradas, refrescos o el alcohol, que no harán nada más que empeorarlo. Cuando bebas tés, infusiones o cafés, no añadas azúcar a estas bebidas y reduce o elimina también cualquier tipo de edulcorante. Mejor el líquido al natural. Si quieres, puedes infusionar el agua con limón, frutas, especias... para darle un gusto y un frescor diferente”, nos cuenta Marta Vallejo, especialista en Nutrición y Dietética de Clínica Opción Médica.

3. Di sí a las proteínas. Es importante optar por “una alimentación que ayude a mantener nuestra firmeza a nivel global en el cuerpo, que debe tener gran presencia de las proteínas en todas las comidas del día, que son las que van a hacer que se fortalezca el tejido del músculo”, nos explica Myriam Yébenes. Paloma Cerrato, especialista en Nutrición de Opción Médica, añade que "debemos priorizar proteínas vegetales como las legumbres, el tofu o los frutos secos. Y respecto a las proteínas animales, deberemos priorizar los huevos, después el pescado, marisco o crustáceos y por último la carne. Es importante incorporar grasas de calidad como los frutos secos, pipas y semillas, aguacate, aceite de oliva virgen o pescado azul. Olvídate de los productos procesados, light, zero… muchas veces eliminas grasa pero añaden azúcar".

4. Plantearse un reto. “También hay que cambiar, en la medida de lo posible, nuestro estilo de vida: olvidarnos de los ascensores y subir las escaleras -uno de los mejores hábitos para trabajar esta zona-, si tenemos tiempo, intentar caminar en vez de coger el coche, levantarnos al menos una vez cada hora durante la jornada laboral para andar unos minutos....”, nos cuenta Myriam Yébenes. En pocos meses tus glúteos te lo agradecerán.

5. Ejercicio 'a todas horas'. El doctor Diego Tomás Ivancich, especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, nos explica que se deben contraer los glúteos siempre que se pueda. Sentada en la oficina, en los semáforos, atascos…etc. Cualquier excusa es buena para fortalecer y tonificar esta zona.

6. Caminar a diario. Pronto llegará el buen tiempo y ya no hay excusa que valga. Según nos cuenta el doctor Tomás, está comprobado que caminar, al menos, 30 minutos diarios reduce el volumen de grasa acumulado en esa zona tan problemática para muchas mujeres

7. No abuses de prendas demasiado ajustadas. Decíamos que uno de sus principales problemas es la celulitis. Por eso, has de intentar evitar los pantalones ajustados, uno de los mayores enemigos de la piel de naranja, porque no dejan respirar a la piel y la aprietan, dejando un rastro muy difícil de eliminar después. Por ello, ropa más suelta y adaptada al cuerpo es la mejor opción.

8. Ducha bitérmica y masajes. Esta zona también se aprovecha de los beneficios de la ducha con contrastes de temperatura frío-calor, pues ayudan a reducir la hinchazón, tanto en las piernas como en la zona de los glúteos. Además, es importante movilizar la zona a diario con masajes e hidratación (movimientos circulares y siempre hacia arriba).

Y un extra: siempre nos pueden echar una mano los tratamientos en cabina. Dos ejemplos: en el centro Maribel Yébenes proponen Body Tone, un revolucionario protocolo de radiofrecuecia con contracción que consigue devolver al tonicidad al músculo del glúteo, elevándolo y reposiconandolo como nunca antes se había conseguido. Otra alternativa es la liposucción: “Muchas veces no se aprecia y no se luce la forma de los glúteos por las formaciones de grasa que se han acumulado alrededor. En esta situación, una liposucción de las regiones adyacentes supone un remodelado y resaltado perfecto de la zona”, cuenta por su parte el Dr. Diego Tomás.