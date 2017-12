La fruta que desayuna Meghan Markle tiene beneficios que no conocías para tu piel

Es la chica del momento y todo cuanto hace, desde cómo se maquilla para sus nuevas citas reales hasta cómo se mantiene en forma, es ahora analizado al milímetro. Pero Meghan Markle no es una recién llegada al universo de la belleza, ni mucho menos. Durante tres años escribió The Tig, un blog de filestyle, en el que, entre otros temas, compartía sus consejos sobre bienestar y vida saludable. En esos post, la actriz y futura esposa del Príncipe Harry demostró no solo ser una verdadera experta en cocina, sino cuál es uno de sus alimentos preferidos. Y es que, tal y como reveló más tarde en una entrevista a HELLO!, hay una fruta que Meghan come cada mañana y que, además de ser un buen hábito avalado por los dietistas, es tan especial para ella que incluso se convertirá en la protagonista de su tarta de boda. Contra todo pronóstico, no se trata de una fruta exótica o del tan de moda aguacate, sino de un alimento tradicional con el que todas hemos crecido: el plátano.

"Trato de comer dieta vegana durante la semana y luego tengo un poco más de flexibilidad con lo que me gusta los fines de semana", contaba Meghan Markle en la mencionada entrevista. Entre los buenos hábitos que sigue de lunes a viernes, la americana explicaba que comienza el día con un vaso de agua caliente con limón, la bebida détox más fácil de preparar. Después, Meghan come porridge de avena con plátano y sirope de agave, un desayuno completo y muy saludable, incluso para quienes buscan perder peso. Porque, al contrario de lo que defiende la opinión popular, el plátano no debería ser una fruta prohibida cuando se hace dieta, y menos a primera hora del día, cuando necesitamos la clase de energía inmediata que este alimento nos da.

La próxima fruta de la belleza

Es cierto que el plátano aporta más energía que otras frutas: unas 90 kcal por ración, casi el doble si lo comparamos con la manzana, que tiene alrededor de 50 kcal. Sin embargo, no aporta tanta azúcar como se cree (prácticamente tiene la misma que la manzana) y es muy rico en fibra, lo cual potencia el efecto de saciedad y regula el ciclo de hambre. Por esta última propiedad, el plátano es una de las frutas que la doctora Isabel Belaustegui recomienda consumir antes de una comida copiosa para evitar los excesos. Por otro lado, es de sobra conocido que el plátano tiene un alto contenido en potasio, pero, ¿sabías que este mineral puede mantener la piel más joven? La mantiene hidratada, la nutre y combate la formación de radicales libres, una de las principales causas de la pérdida de colágeno y elastina de la piel que desencadenan la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro. Así que sí, ese alimento amarillo que siempre ha vivido en tu frutero podría ser tu próximo aliado de belleza, como ya lo es de Meghan Markle.