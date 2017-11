Así se adelgaza de forma efectiva, según el dietista de Bella Hadid y Adriana Lima

Una es el ángel más veterano de Victoria's Secret; la otra, prácticamente una recién llegada a esa pasarela. Pero ambas modelos comparten algo más que desfilar para la firma lencera: atesoran una forma física envidiable. Parte de la responsabilidad de que así sea recae en el doctor Charles Passler, el dietista que se encarga que Adriana Lima y Bella Hadid, entre otras celebrities como Naomi Watts, sigan una alimentación adecuada, un pilar fundamental para mantener la línea. Los cuerpos de Adriana y Bella son pruebas vivientes de la efectividad del sistema del doctor Passler, quien, en una reciente entrevista, ha revelado la que es en su opinión la clave para perder grasa. Y no tiene que ver con la comida.

El consejo del dietista de las modelos

En una entrevista para el portal de belleza y deporte Sportluxe, Charles Passler ha hablado de cuál es la mejor forma de quemar grasa, que "no es lo mismo que quemar calorías". Según explica el dietista, para quemar grasa, las células necesitan recibir oxígeno, algo que no sucede al entrenar a muy alta intensidad durante mucho rato. "Si alguien dedica la mayor parte del entrenamiento al trabajo anaeróbico, trabajando a un ritmo cardíaco alto, se quema muy poca o nada de grasa y se incrementa la hormona del estrés, el cortisol", cuenta Passler. Y el cortisol es un gran enemigo de la pérdida de peso porque puede aumentar el apetito, además de tener otros efectos nocivos para la salud.

"La anatomía y la fisiología de los humanos no están diseñado para practicar frecuentemente ejercicio de alta intensidad de larga duración", opina este dietista antes de desvelar el que es, para él, el mejor ejercicio para consumir grasa y no perder músculo. "El ejercicio de bajo impacto puede maximizar la quema de grasa durante el entrenamiento: quema un 60% de grasa corporal y un 40% de energía almacenada". Sin embargo, Passler apunta que este tipo de ejercicio de baja intensidad (una categoría en la que entraría, por ejemplo, caminar) no consume muchas calorías. Por eso, el entrenamiento más efectivo "para maximizar la quema de grasa durante la sesión y continuar quemando calorías después" sería la combinación de ejercicios de alta intensidad y baja intensidad. O lo que es lo mismo, el popular High Intensity Interval Training o HIIT.

Los beneficios probados del HIIT

Con estas declaraciones, el doctor Charles Passler se suma a la larga lista de expertos que defienden el ejercicio en intervalos como el entrenamiento más eficiente para adelgazar. Otro especialista del bienestar que también trabaja con las celebrities, el entrenador Fernando Sartorius, también lo hace. En 'Desafío Max', la guía de fitness que escribió junto a Elsa Pataky (la más representativa de sus clientas), Sartorius explica cómo las sesiones de ejercicio cardiovascular siempre deben integrar, al menos, 10 minutos de Intervalos de Alta Intensidad, con tramos de un minuto, si se busca adelgazar.

La ciencia, por su parte, también avala esta recomendación: numerosos estudios han probado que el HIIT puede quemar hasta el triple de calorías que el entrenamiento de media y baja intensidad, además de acelerar el metabolismo y mantener un consumo de energía mayor durante las 48 horas posteriores. Además, otras investigaciones afirman que entrenar de esta manera ayuda en los casos de diabetes, reduce los problemas de hipertensión y frena el envejecimiento celular. Eso sí, tanto los entrenadores como el dietista de Bella Hadid y Adriana Lima lanzan un aviso: el High Intensity Interval Training debe adaptarse al nivel físico de cada uno para no superar su capacidad y evitar sobreesfuerzos o lesiones.