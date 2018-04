LEER MÁS +

Desde principios de 2017 demostró que está cumpliendo su mantra: “Mis piernas aquí me hacen sentir muy insegura, pero he decidido compartir esta foto porque aparezco muy feliz y este año he decidido dejar atrás mi perfeccionismo y abrazar la libertad que me impedía la autocrítica”, publicaba.

Pero no es la única. En los últimos meses, algunos iconos de la moda y la música dieron también una lección de amor propio al mundo entero, entre ellas Selena Gomez o Gigi Hadid.

Instagram: @ddlovato

