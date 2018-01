LEER MÁS +

Fue una noche marcada por el negro. Pero eso no restó ni un ápice de glamour a las actrices, que no defraudaron ni con sus estilismos ni con sus peinados. Y es que los beauty looks se convirtieron, esta noche más que nunca, en el complemento perfecto para los diseños elegidos para pisar la alfombra roja de los Globo de Oro 2018.

Millie Bobby Brown llevó el que fue probablemente el peinado más comentado de la noche: por delante, todo parecía indicar que nos encontrábamos ante un top bun clásico, muy pulido, que dejaba todo el protagonismo al maquillaje -nos fascinó su eyeliner-. Pero la sorpresa venía en la parte de atrás, con tres trenzas invertidas. Tú también querrás probar a hacerte este peinado, ¿verdad?

© Getty Images