Ondas, rizos, recogidos... Peinados de Nochevieja con sello 'celebrity'

Llega Nochevieja, una de las noches más especiales del año. ¿Y has pensado ya cómo quieres recibir el Año Nuevo? Si eres de las indecisas que aún no tienes claro si recogerás tu melena, la alisarás o prefieres un look cómodo y desenfadado, no te preocupes: hemos buscado inspiración en las celebrities para proponerte 10 peinados con los que triunfar en la fiesta. Además, con un extra: los tips del peluquero Pablo Robledo para que te aguante toda la noche.

Y, una vez más, los productos son la clave: "Lo importante para tener el pelo bonito y cuidado es la rutina de belleza: champú, acondicionador y mascarilla una vez a la semana. Sobre todo en mujeres de pelo largo. Si no, no se consiguen milagros. Hay que mantener una continuidad y una rutina de belleza para tener un pelo en un estado óptimo de hidratación".

Si queremos un peinado que dure hasta que salga el sol, como las glamourosas ondas de Rosie Huntington-Whiteley, "hay que utilizar una espuma tras lavarlo, que sirve como una base de peinado. Así le damos así más cuerpo al cabello y más tiempo de duración al peinado. Es como si usásemos una gomina, pero mucho más ligera. Recubres la fibra capilar de un producto que da más grosor al cabello y así alargas la duración del peinado". ¿Y después? "Secamos el cabello y lo peinamos, primero con un un brushing, con cepillo y secador, para dar forma al cabello y luego ya depende del tipo de peinado elegido", añade.

