Su coleta Disney, su cambio de maquillaje... El año de la Reina en 12 'beauty looks'

Sus llamativas sombras verdes

Cualquier pequeño cambio en sus básicos de maquillaje se convierte en noticia. Por eso, no fue extraño que sucediera cuando decidió dar un matiz azulado a su mirada, durante la cena conmemorativa del 50º aniversario del diario AS. La Reina apostaba por un tono de sombras que no es el habitual y dejó de lado los matices melocotón, tierra o rosa en el párpado superior y lápiz verde siguiendo la línea de las pestañas inferiores. Eso sí, doña Letizia consiguió una mirada impactante, agrandando sus ojos gracias a las sombras en tono azul y el lápiz de ojos negro, y la máscara para unas pestañas infinitas.