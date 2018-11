Se hizo mundialmente famosa por su papel de Naomi Lapaglia en 'El lobo de Wall Street', casi gana un Oscar por su interpretación en 'Yo, Tonya', y próximamente estrenará 'María, reina de Escocia'. Margot Robbie no solo es una de las actrices del momento, sino que su espectacular físico ha catapultado a la australiana a las listas de las mujeres más bellas, además de convertirla en embajadora de Chanel. Lo lógico sería pensar que, para mantener la forma que requieren sus papeles, Margot sigue un estricto plan de alimentación y de ejercicio; sin embargo, ella asegura que para perder peso suele comer muy sano durante unos días y disfrutar del placer de la comida el resto. Eso sí, el deporte forma parte de su vida y, como desvela el Daily Mail, lo que más disfruta son los entrenamientos de piernas y el boxeo.

Un día en la vida de Margot Robbie comienza con un desayuno nutritivo en el que la avena, esos copos de moda que desayunan todas las modelos debido a su alto aporte de energía y de fibra, constituye la base de un plato que también incluye arándanos, un fruto cargado de antioxidantes que previenen el envejecimiento prematuro al combatir la formación de radicales libres. El arroz, un hidrato de carbono que suele desterrarse de las dietas de adelgazamiento, también es un imprescindible en su dieta pero lo consume en su variedad integral, más nutritiva y con un mayor aporte de fibra que el blanco.

Las proteínas son igualmente fundamentales en la alimentación de la estrella, que las consume a través de la caballa y el atún, dos pescados ricos en omega 3. Estos ácidos grasos evitan la acumulación de colesterol en las arterias, y también previenen las lesiones a aquellos que practican deporte a menudo. El pollo al limón es otra de sus recetas preferidas, un plato con muy bajo contenido en grasa. Eso sí, aunque Margot cuide su dieta, el ayuno no forma parte de su estilo de vida ya que confiesa: “Me siento miserable si no como. No puedo tomar una ensalada todos los días y solo un vaso de vino muy de vez en cuando. Simplemente no puedo”.

Esta claro que el ejercicio le ayuda a mantener su espectacular figura: running, ejercicios de piernas o boxeo son algunas de las disciplinas que practica de forma habitual. Para hacer frente a los entrenamientos y conseguir la energía que necesita, Margot se apunta al nuevo snack favorito de las modelos, la batata, un tubérculo que es el perfecto sustituto de la patata porque tiene un sabor parecido (incluso mejor), pero con un bajo contenido en grasas saturadas y con un efecto saciante mucho más prolongado.