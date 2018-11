A través del programa de telerrealidad Keeping up with the Kardashians, la familia más famosa de la televisión lleva quince temporadas compartiendo con sus millones de fans cómo es su día a día, los problemas que atraviesan y cómo se han convertido en el fenómeno mundial que son a día de hoy. Pero como las grabaciones tienen lugar varios meses antes de que se emita el programa, recientemente es cuando se han hecho públicas las conversaciones que mantuvieron Kylie Jenner y Kim Kardashian sobre las inseguridades de la primera tras dar a luz a su hija Stormi el pasado febrero. Problemas de autoestima que parecen haberse quedado atrás a juzgar por las imágenes con las que promociona The Kylie Shop, su (otro) negocio digital de merchandising.

En uno de los episodios de la última temporada, Kim Kardashian llegaba a casa de su hermana Kylie, donde la madre primeriza reorganizaba su vestidor tras darse cuenta de que muchas de las prendas que podía llevar antes ya no le sirven. “Me estoy librando de todo, todas las cosas viejas que sé que nunca más me cabrán. Es que nada de mi vestidor me entra”, confesaba Jenner a su hermana mayor. “Estoy tirando cosas en las que sé que nunca más en la vida podré volver a entrar. Acabo de tener una sesión de fotos y me siento un poco insegura, creo que mis caderas se han ensanchado para siempre”. Su hermana Kim, quien ha pasado por dos embarazos, escuchó comprensiva las preocupaciones de Kylie y le dijo que sabía exactamente por lo que está pasando: “Créeme, te entiendo. Pero la presión de aquellos que critican tu cuerpo se pasará. Yo tardé de seis a ocho meses en volver a la normalidad”. Para terminar, la hermana mayor dio un consejo a la pequeña: “Ponte dos fajas y sal de casa. Yo a veces tenía que llevar hasta tres para poder salir”.

Sin embargo, solo unos meses después, parece que la benjamina del clan Kardashian-Jenner ha conseguido recuperar la seguridad en sus curvas porque acaba de presentar, vía Instagram, un calendario "oficial" en el que sustituye la ropa oversize por un body de estampado animal ajustado. Este anuario de 2019 se vende por 15 dólares (poco más de 13 euros) a través de su marca de merchandising The Kylie Shop, otro de los negocios de la empresaria que acumula un millón y medio de seguidores en Instagram. Los más de cuatro millones de likes que acumula la primera de las fotografía de promoción demuestran que Jenner puede sentirse muy orgullosa de sus nuevas medidas.