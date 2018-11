Hasta tres tonalidades bien dispares en apenas dos meses. Anne Hathaway parece estar buscando su color, si nos atenemos a las imágenes de sus últimas apariciones públicas. Si bien todo parece indicar que se debe a exigencias del guion, lo cierto es que en septiembre la veíamos con una melena bastante más rubia de su tono habitual cuando acudía al desfile de Givenchy en la Semana de la Moda de París. Pronto volvió a su pelo castaño oscuro, tal y como pudimos comprobar durante la entrega de los Hollywood Film Awards a principios de noviembre. Ahora, ha vuelto a sorprendernos cuando se la ha visto caminando por las calles de Nueva York con la melena pelirroja.

Así, la actriz fue fotografiada con su flamante cabello pelirrojo, en un tono muy vivo, que combinaba con un abrigo rosa con una estola de piel, una blusa brillante de pailletes metalizadas y una falda midi plisada, mientras caminaba sonriente por la Gran Manzana. Y es que si hay algo que Anne Hathaway ha demostrado a lo largo de su carrera, es que no tiene miedo a los cambios de look. Solo hay que pensar en su papel de Fantine en Los Miserables, en el año 2012, papel que además le valió un Oscar por su brillante interpretación, cuando pudimos ver cómo accedía a un cambio radical que implicaba raparse el cabello, diciendo adiós a su larga melena.

Todo parece indicar que esta nueva y vibrante melena se debe a su papel en su próxima película, The Last Thing He Wanted, en la que ha estado trabajando desde este verano. No sabemos si regresará pronto al tono natural de su cabello, pero lo cierto es que a lo largo de estas semanas hemos podido comprobar que a Anne Hathaway, ¡no hay color que se le resista!