Tras su papel de Helena en la película Troya, Diane Kruger se ganó a ojos del mundo el mismo título que el de su personaje: ser una de las mujeres más bellas del mundo. Una distinción que, durante los 14 años que han pasado desde esa producción, la alemana ha revalidado en cada una de sus impecables apariciones sobre la alfombra roja, donde un maquillaje ultranatural es su apuesta ganadora más recurrente. Con 42 años y una recién estrenada maternidad junto al actor de The Walking Dead Norman Reedus, Diane parece haber conseguido parar el paso del tiempo como demuestra el último selfie sin maquillaje que ha subido a Instagram, a plena luz del sol y sin filtros. Lo que es seguro es que su pasión hacia el cuidado de la piel es uno de los pilares fundamentales con los que consigue esa luminosidad natural.

Ser una de las embajadoras de Chanel, papel que comparte con otras intérpretes como Penélope Cruz o Keira Knightley, puede haber impulsado a Diane a interesarse por el cuidado piel. Y es que, según ha confesado a The New Potato, no puede vivir sin los protectores solares. Los usa a diario: haga sol, nieve o llueva, la actriz aplica una capa de SPF sobre rostro y cuello. Este hábito es muy importante para evitar el envejecimiento prematuro de la piel pues hasta el 90% de los signos negativos provocados por el paso de los años -arrugas, manchas o tono apagado- están causados por el efecto dañino de estos rayos.

Otro de los imprescindibles de Diane Kruger para sentirse bien es el deporte y reserva varios días a la semana para practicarlo. “Entreno mucho. Me he aficionado recientemente… voy al gimnasio o a hacer senderismo unas cuatro o cinco veces a la semana", explica sobre este hábito que también favorece el tener una piel con buen aspecto ya que, según los especialistas, mejora la producción de colágeno y elastina, fundamentales para evitar el descolgamiento de los tejidos y la aparición prematura de arrugas. Además, la actriz completa estos cuidados con una alimentación saludable aunque no extrema. "Intento comer orgánico, pero no me obsesiono con la comida”, afirma.

Los casi ochocientos mil seguidores de la alemana en redes sociales son testigos de los buenos resultados que su estilo de vida saludable consigue y han dejado numerosos comentarios en la última instantánea: “La mejor y más bella mujer del mundo”, “La mujer más impresionante de Instagram!! Te quiero!!” o “Espectacular como siempre”, son solo algunas de las pruebas que demuestran que Diane Kruger gusta igualmente con o sin maquillaje.