Entre sus cuidados habituales, Victoria Beckham incluye un ritual con tres productos básicos (incluido uno que cuesta menos de 6 euros) y un zumo verde que toma cada mañana para cargarse de antioxidantes. Pero según ha contado la diseñadora inglesa en el programa This Morning, estos no son sus únicos imprescindibles de belleza. Hay un trío ganador que nunca falta en su nevera, tres ingredientes en los que Victoria confía para preparar recetas que, además de muy saludables, cuidan la piel y el cabello desde el interior. Son aceite de pescado, aguacate y nueces, tres alimentos cargados de grasas mega 3 (muy beneficiosas) que, entre otros beneficios, ayudan a prevenir procesos inflamatorios en el organismo y mejoran la circulación sanguínea, además de ayudar a mantener un peso adecuado, según han demostrado diferentes estudios.

“Me aseguro de tomar mucho aguacate, aceite de pescado y nueces, introducir omegas en mi organismo”, declara la diseñadora sobre estos alimentos que nunca faltan en su dieta. Todos ellos contienen omegas, ácidos grasos esenciales que el organismo no puede sintetizar en las dosis adecuadas por sí mismo, por lo que conviene hacerlo a través de la alimentación. Ayudan a prevenir procesos inflamatorios como la artritis y a mantener una buena salud en las articulaciones. Otro de los grandes beneficios que consiguen estas materias primas es fortalecer el sistema inmune y están consideradas un aliado natural para deportistas ya que su aporte energético ayuda a mejorar el rendimiento a la hora de entrenar.

Beckham ya ha comentado en otras ocasiones que las nueces son uno de sus secretos para mantener el cabello fuerte por recomendación de su peluquero Luke Hersheson, quien escribió en su libro Great Hair Days and How to Have Them la importancia de este fruto seco para la melena: "Las reservas de energía que los folículos pilosos utilizan como combustible suelen estar vacías alrededor de cuatro horas después de la última comida. Por eso, comer entre comidas es absolutamente esencial si quieres tener un cabello increíble”.

En la misma entrevista, Victoria también habla de por qué en su ritual de belleza la simplicidad es esencial. En sus propias palabras: “No soy una supermodelo; no soy una maquilladora profesional, soy una mujer real”. Por eso, la cantante ha encontrado en la sencillez una clave para sentirse bien que le funciona. “Todo empieza en el interior. He aprendido mucho de la forma en la que me vestía y aplicaba mi maquillaje en el pasado”. Desde hace algún tiempo, apuesta por cuidarse a través de la dieta y dejar que los resultados se noten en su aspecto.