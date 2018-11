Cuando no está en algún evento, Kim Kardashian vive bajo el foco de las cámaras de su reality show, ‘Keeping up with the Kardashians’, que ya cuenta con 15 temporadas. Y si hay algo que caracteriza a la empresaria es un aspecto siempre perfecto, resultado de la buena mano de su maquillador Mario Dedivanovik pero también del consejo de su dermatólogo, el Dr. Harold Lancer. Entre las recomendaciones de este experto hay una concreta que todas podemos aplicar en casa y sin necesidad de comprar ninguno de los productos de su firma de cosmética: cambiar la postura al dormir para reducir la aparición de bolsas y ojeras, dos signos que delatan inmediatamente el cansancio. En una entrevista al portal Byrdie, el doctor Lancer ha explicado este y otros consejos, como seguir una buena alimentación baja en sodio para evitar la hinchazón y utilizar cosméticos específicos, con los que sus clientas consiguen un aspecto más descansado día tras día.

“¿Tiendes a dormir de lado o sobre tu estómago? Cualquiera de estas posiciones pueden provocar que tu cara se pliegue sobre la almohada y causar presión en la piel que rodea los ojos”, explica el doctor Lancer. Esta presión de la que habla el especialista es la que podría contribuir a la aparición de un oscurecimiento en el contorno del ojo que aumenta la apariencia de cansancio. En cuanto a las bolsas o retención de líquido en el contorno de los ojos, la forma en la que se descansa también tiene mucho que ver con el problema. En la medida de lo posible, el experto recomienda dormir con el rostro y el pecho ligeramente elevados de la superficie de la cama con la ayuda de almohadas. De esta forma, se logra drenar los fluidos del rostro y levantarse sin rastro de hinchazón. Y, además de resultar beneficioso para la mirada, tumbarse bocaarriba también ayuda a evitar las arrugas en el rostro y en el escote, que precisamente es una de las zonas del cuerpo con la piel más delicada y, por lo tanto, más propensa a la aparición de pliegues.

Aparte de la postura al dormir, el daño solar es otra de las causas por las que la mirada puede empeorar. Otro de los consejos del dermatólogo consiste en llevar siempre gafas de sol cuando sea de día, incluso cuando el sol no sea fuerte. Con ello se reducen las ojeras, y también se previenen las patas de gallo porque, aunque la intensidad de la luz sea baja, siempre puede ser suficiente para entrecerrar los ojos en la típica expresión que potencia su aparición. “Siempre he tenido dificultad con las ojeras. Desde que me he hecho mayor me he tenido que asegurar de dormir lo suficiente, poner en práctica una buena rutina de cuidados, evitar el sol y mantenerme hidratada para combatir la hinchazón y la pigmentación”, admite Kim Kardashian en su app.