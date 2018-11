Julia Roberts es una de las actrices más reconocidas del mundo y su espectacular sonrisa enamora igual que hace casi veinte años, cuando encarnó a Vivian Ward en la inolvidable ‘Pretty Woman’. Prueba de ello es que hace unos meses fue nombrada la ‘mujer más guapa del mundo’ por la revista People convirtiéndose en la estrella que más veces ha ostentado este reconocimiento. Sin embargo, una imagen que su sobrina, la también actriz Emma Roberts, subió a redes sociales hizo que Julia se sintiera insegura sobre su físico. Así lo recoge Fox News: “Algo ocurrió recientemente en el Instagram de mi sobrina Emma que me enseñó mucho acerca de lo que significa ser una persona joven en la sociedad de hoy en día”.

En la instantánea se puede ver a ambas sin maquillaje y jugando a las cartas, una estampa de lo más idílica si no fuera por la oleada de críticas que los seguidores de las Roberts dirigieron a la legendaria actriz. “Un fin de semana Emma se quedó a dormir, nos despertamos e hicimos un té y jugamos a las cartas disfrutando de la preciosa mañana, un par de días después publicó una imagen de las dos”, explica Roberts. “Entonces, muchas personas se sintieron con el derecho de hablar sobre lo terrible que me veía en la imagen – que no estaba envejeciendo bien, que parecía un hombre y que por qué iba a subir una fotografía como esa cuando estaba tan horrible”.

Al principio, los comentarios de los haters consiguieron que se sintiera mal: “Me quedé asombrada por cómo me hizo sentir aquello, soy una mujer de 50 años y sé quién soy e incluso así, me sentí dolida”. Sin embargo, extrajo una lección de la situación: “Estoy muy feliz de que me pasara aquello porque tuve una visión de una forma de vivir que no entendía en absoluto. Tienes que vivir las cosas para entenderlas y esto fue una llamada de atención acerca de lo que puede ocurrir en las redes sociales”. Al igual que Roberts, muchas son las celebrities que avisan sobre el daño que los haters pueden causar, como Selena Gomez, quien hace ya un mes y medio se apartó (hasta nuevo aviso) de las redes sociales dejando este comentario de despedida: “Simplemente recordad – los comentarios negativos pueden dañar los sentimientos de cualquiera. Obviamente”. Ya seas una estrella con 144 millones de seguidores o una de las actrices más famosas del planeta.