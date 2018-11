Ser parte del desfile de Victoria’s Secret es un sueño hecho realidad para Bella Hadid, que hace un par de días se dirigía a las oficinas centrales del gigante lencero para probarse conjuntos para el show. Aunque la modelo haya participado ya dos veces en el espectáculo, la ilusión permanece intacta y no dudó en compartir en su perfil de Instagram las imágenes de la prueba de vestuario para agradecer a los organizadores que cuenten con ella de nuevo. Sin embargo, las instantáneas han desatado una oleada de críticas dirigidas a su peso y la modelo, en lugar de ignorarlas, ha decidido contestar con un mensaje amable pero tajante al body shaming: “Todos los tipos de cuerpo son diferentes y reaccionan de una forma diferente a un entrenamiento genial y una dieta equilibrada ❤️💪🏼🌟”.

La californiana parece hacer tomado ejemplo de su hermana Gigi, quien también ha recibido críticas por su peso y ha utilizado las redes sociales para contestar que no piensa dar más explicaciones sobre el tema. Además de las Hadid, son muchas otras las celebrities que rompen su silencio para rebelarse contra este tipo de comentarios negativos. Por ejemplo, Selena Gomez, quien aseguraba hace unos meses que, aparte de a sí misma, no tenía que demostrarle nada a nadie con su cuerpo.

“Triste. Come algunas costillas y así no tendremos que ver tantas”, “No me parece muy saludable. ¡Come más!”, “Muy delgada, socorro” o “Muy guapa pero por favor cómete una hamburguesa” son algunos de los más de trece mil quinientos comentarios de seguidores que piensan que la dieta de Bella Hadid es insuficiente, a lo que ella contesta que simplemente es equilibrada. En el otro lado de la balanza están los incondicionales de la supermodelo que alaban sus medidas y la animan en su tercera experiencia sobre la pasarela de la marca de lencería asegurando que el aspecto de Bella es el de una mujer saludable que come bien y hace ejercicio a menudo. Opiniones para todos los gustos en una de las instantáneas más comentadas de su perfil.