Después de que muchas actrices como Blanca Suárez o Emma Roberts renieguen del bronceado y luzcan su piel blanca orgullosas, Selena Gomez elige uno de los eventos más fotografiados del año para llevarles la contraria. La artista confió en su maquillador de confianza, Hung Vanngo, para crear el look de belleza con el que acompañaría su vestido de fiesta de Coach y parece que tanto sus seguidores como sus detractores tienen mucho que decir sobre el bronceado falso que eclipsó a Selena, a su vestido y al espectacular maquillaje de ojos con purpurina dorada que Vanngo creó para la ocasión. ¿Fue culpa de la iluminación? ¿Quiso llegar a ese nivel de bronceado a propósito? Estas son solo algunas de las teorías que circulan en Internet sobre el moreno más viral de la temporada.

No todos los comentarios que rodean a este polémico bronceado son negativos, los más benevolentes dan un voto de confianza a la cantante apuntando a los focos de la alfombra roja como los principales culpables del viral. Otra de las teorías señala directamente al maquillador, asegurando que el labial nude pálido de Marc Jacobs Beauty que escogió para la ocasión acentuaba la intensidad del autobroceador. Y la tercera, la más amarga de todas, afirma que la estrella no ha utilizado bien este cosmético y que su look es idéntico al de Ross Geller en aquel memorable capítulo de ‘Friends’ en el que acude a una cabina de bronceado.

Sea como fuere, el clamor popular es unánime: el moreno de la cantante no es favorecedor y ha recordado a todos cuáles son los peligros de abusar del autobronceador. Sin embargo, este cosmético bien utilizado se puede convertir en un aliado perfecto para lucir un tono veraniego sin exponerse a los rayos solares. Este es el paso a paso para conseguir salir por la puerta grande después de una sesión de bronceado sin sol:



✓ Para empezar, es muy importante elegir un tono de autobronceador adecuado a cada tono de piel. Las pieles claras deben escoger un producto específico para ellas si quieren evitar un acabado artificial. Si buscan un acabado más intenso, se reaplicaría el producto una segunda vez para conseguirlo.



✓ La preparación de la piel es igual de importante que la aplicación del cosmético en sí para lograr un acabado uniforme. Desde la marca especializada en autobronceadores St. Tropez, recomiendan "exfoliar con suavidad 1 ó 2 veces por semana para evitar acumulación de producto: varias capas provocan un resultado desigual". Importante incidir sobre codos, rodillas y tobillos.



✓ El truco para evitar que las manos se ensucien durante la aplicación son las manoplas diseñadas para ello: se masajea el producto sobre la piel con movimientos circulares sin olvidar ninguna zona del cuerpo. Otra opción consiste en hacerlo directamente con las manos y lavarlas muy bien al finalizar.



✓ Para terminar, hidratar la piel a diario es el único secreto con el que se consigue que el bronceado aguante más tiempo bonito y luminoso.