Parece cosa del destino que Kaia Gerber lidere la próxima generación de supermodelos después de que su madre, Claudia, Naomi o Christy, dejaran las pasarelas. La pequeña de la legendaria Cindy Crawford no solo comparte con su progenitora unas facciones asombrosamente parecidas, también ha elegido el mundo de la moda como carrera profesional y, para triunfar, tiene un muy buen ejemplo del que inspirarse. En su – hasta ahora – corta trayectoria, ha desfilado en las principales semanas de la moda y la lista de firmas de lujo interesadas en ella no para de crecer: es embajadora de la firma de relojería Omega, protagoniza junto a su hermano la campaña de Calvin Klein y en solitario la última de bolsos de Chanel. Para mantenerse siempre a punto en su meteórico ascenso, Gerber ha compartido en varias ocasiones cuáles son las lecciones que aprende de Cindy: desde su truco para iluminar la piel, hasta el tratamiento de belleza del que siempre disfrutan juntas.

Vitamina E para combatir la piel apagada

Parece que este ingrediente era un imprescindible en los 90 ya que Claudia Schiffer reveló que también lo utilizaba para cuidar y proteger sus manos, pero la jóven lo utiliza sobre el rostro para favorecer la luminosidad en la piel. Además, los beneficios antioxidantes de esta vitamina ayudan a combatir la formación de radicales libres que provocan un envejecimiento prematuro de los tejidos. Puedes utilizarlo por vía tópica, o también incluir en tu dieta habitual alimentos que la contengan como la mantequilla, los aceites de origen vegetal o los frutos secos.

Menos es más

Evitar la aplicación de una gran cantidad de productos sobre la piel es otra de las máximas de Kaia: “La mejor lección que me ha enseñado mi madre es que ‘menos es más’. Ella misma es muy sencilla, no pasa mucho tiempo arreglándose y tiene siempre una actitud muy relajada. Yo he heredado eso de ella, no quiero ser nunca una diva”, ha revelado recientemente a la versión australiana de la revista digital birdie. Esta filosofía de vida la traslada a su rutina de belleza y dice que está segura de que la piel ‘se enfada’ cuando aplicas muchos productos sobre ella.

No intentar cambiar cómo eres

Otro buen hábito que también heredó de su madre es la limpieza. La modelo siempre lleva en su bolso toallitas desmaquillantes, para eliminar cualquier look de forma rápida, y un limpiador detoxificante de la marca Boscia formulado con carbón negro que elimina impurezas, exceso de sebo y también minimiza la apariencia de los poros. El carbón es un ingrediente muy utilizado por su capacidad para captar toxinas y purificar la piel.

Cuidar de una misma también es importante

“Nos encanta hacernos tratamientos exfoliantes juntas. Si estamos muy estresadas o la semana se nos ha hecho más larga de lo normal hacemos plan de chicas: nos vamos a un spa de aguas termales y nos exfolian la piel”, declara a Birdie. Este cuidado de belleza es muy importante para eliminar las células muertas que se acumulan en la capa más superficial de la epidermis, que termina lisa, suave y preparada para que apliques un cuidado hidratante y nutritivo después.