Georgina Rodríguez presume de 'tipazo' cuatro meses después de dar a luz

Sin palabras. Así nos hemos quedado al ver la última foto que Georgina Rodríguez ha compartido en sus redes sociales. Y es que la modelo, de 28 años, ha causado un verdadero revuelo entre sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, que han comentado lo rápido que ha recuperado figura, cuando hace tan solo cuatro meses que dio a luz a su pequeña Alana Martina. Luciendo un conjunto formado por un top y una braguita en tonos azules y blancos, Georgina posa ante la cámara haciéndose un selfie que en menos de una hora ha conseguido más de 180.000 'me gusta'.

VER GALERÍA

Georgina, que ha querido mostrar su imagen más sexy, presume de curvas y de vientre plano, un 'cuerpo 10' que consigue gracias a su constancia y su rutina de ejercicios en el gimnasio, que más de una vez ha compartido en sus redes. La modelo no dejó de hacer deporte ni siquiera cuando estaba embarazada (aunque, eso sí, la adaptó a su estado) y después del nacimiento de su niña volvió al gimnasio con más fuerza que nunca. De hecho, cuando sus seguidores la vieron haciendo ejercicio solo ocho días después de ser mamá, se preguntaron si realmente era recomendable hacerlo tan pronto.

- ¿Para qué sirve este curioso ejercicio que practica Georgina Rodríguez?

Sin embargo, según afirman los expertos, esa es, sin duda, una de las claves de que su recuperación haya sido tan rápida y efectiva, ya que volver a la forma física previa al embarazo es mucho más sencillo cuando el cuerpo estaba tonificado y en forma. Sentadillas, ejercicios para fortalecer las piernas, yoga, clases de baile… No ha habido actividad que se le haya resistido durante el embarazo y ha conseguido mantener sus hábitos deportivos.

VER GALERÍA

"Mantener una vida activa antes, durante y después del embarazo nos ayudará a tener una mejor y más rápida recuperación tras el parto. Los ejercicios de fuerza y resistencia, adaptados a cada etapa del embarazo son fundamentales", explica Elena López, directora adjunta del centro especializado MAMIfit, al que acuden muchas famosas para poner a punto su cuerpo después de pasar por la sala de maternidad. Pero, sobre todo, nos recuerdan que volver a la normalidad después del embarazo es un proceso que debe hacerse poco a poco.

- Qué ejercicios hacer y cuáles no después del embarazo

"Me encanta hacer deporte y comer sano, así que no ha sido ningún esfuerzo para mí", dijo la propia Georgina en las páginas de ¡HOLA! con motivo de la presentación mundial de su bebé. "La gente critica que haya estado haciendo deporte o bailando embarazada, y no lo comprendo ni comparto. Soy una persona muy responsable que hace caso a los doctores, y ellos me aconsejaron no dejar de hacer deporte ni bailar si así lo quería. De hecho, me dijeron que lo que no sería sano sería dejar de hacerlo", afirmó.

"Y cuando di a luz me recalcaron que haber continuado ejercitando mi cuerpo me había ayudado mucho para el parto. Con esto no quiero animar a todas las embarazadas a hacer mucho ejercicio físico, puesto que cada caso es particular y cada cuerpo es diferente. Lo que quiero transmitir es que cada uno conoce sus límites y se deben seguir las indicaciones de los médicos", añadió.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el Ene 2, 2018 at 6:27 PST

Entre los ejercicios que suele practicar, hace unas semanas nos sorprendió compartiendo un vídeo en la que la veíamos haciendo un estiramiento de 'Megaformer' que, según los expertos, es perfecto tras una sesión de glúteos, abdomen o piernas. A simple vista y debido al efecto boomerang añadido, parece tratarse de una secuencia dinámica de tonificación. Sin embargo, según explicó a HOLA.com el entrenador Óscar Álvarez, de Trainer Global, acostumbrado a trabajar con modelos como Malena Costa, "lo que realmente está ejecutando es un movimiento para estirar el músculo Psoas Iliaco", un potente músculo que va desde el abdomen hasta el comienzo del muslo. Cuando buscas ponerte en forma, estirar es tan importante como entrenar, tanto para evitar las agujetas como para mejorar la postura.