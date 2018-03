'Whisking', el secreto que Keira Knightley aprendió de los maquilladores

Pasan horas frente a frente con sus maquilladores, poniéndose en las manos de los mejores expertos en el arte del color, las brochas y los pinceles. Y no es extraño que aprendan trucos prácticos de ellos. Las celebrities aprovechan esas largas jornadas de trabajo en el set de maquillaje para tomar nota de esos pequeños tips de maquillador que pueden sernos tan útiles en nuestro día a día. Y así lo ha hecho Keira Knightley, quien así lo explicaba en una entrevista con Elle. “Acabo de recibir un consejo de belleza muy bueno: mezclar la base de maquillaje con la crema que estés utilizando. El acabado es más natural y da un brillo increíble”, apuntaba la actriz, que daba además detalles de qué productos utiliza: usa una crema hidratante de Sisley, y después mezcla Hydra Beauty Micro Serum y la base Les Beiges, ambos productos de Chanel, firma de la que la actriz es embajadora. Consigue así un tono mucho más jugoso y favorecedor con esta mezcla.

VER GALERÍA

Pero no es esta la única 'mezcla' que realiza la actriz británica, que explicaba que dentro de que sigue una rutina de belleza bastante básica, ha descubierto recientemente las bondades de un producto como el aceite de rosa mosqueta y, además, lo utiliza tal y como la han recomendado -en este caso una amiga- mezclándolo también con su crema hidratante, sobre todo cuando nota su piel especialmente seca. Tras aplicar esta combinación de productos, el cutis se nota mucho más hidratado y confortable. La actriz aprovecha así las bondades del whisking, una técnica que consiste en mezclar diferentes productos para sacarles más partido y obtener un resultado mejor, algo que se usa en el mundo del maquillaje profesional de forma habitual. Pero también en lo que se refiere al cuidado de la piel. De hecho, dos de las mezclas más habituales son precisamente las que ha apuntado la actriz: añadir base de maquillaje a la hidratante, para conseguir cobertura + hidratación, y combinar aceite con crema hidratante, para potenciar el efecto de ambos cosméticos y conseguir un efecto final de luz. Tal y como nos explicaba Gato, maquillador oficial de Maybelline NY, entre sus beneficios está que "abre el abanico de posibilidades a nuevas mezclas y fórmulas caseras. Además consigues ahorrar al conseguir sacar utilidades nuevas a los productos que ya tienes".

Eso sí, en la misma entrevista Keira Knightley también reconoció utilizar mucho menos maquillaje que cuando empezó. “Realmente disfruto trabajando con maquilladores y peluqueros maravillosos, creando looks de fantasía. Así que cuando no estoy trabajando, apenas si me cepillo el pelo y uso muy poco maquillaje”, explicaba.