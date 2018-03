Cortarse el pelo tras el embarazo es una buena idea, palabra de Jessica Alba

Han pasado tres meses desde que Jessica Alba se convirtiera en mamá por tercera vez -dio a luz en Nochevieja-, y la actriz se ha puesto manos a la obra para recuperar su imagen. Ya te contábamos que había decidido tomarse muy en serio su objetivo de perder esos kilos de más ganados durante el embarazo, y de hecho había comenzado un plan con su nutricionista Kelly LeVeque para cambiar algunos de sus hábitos alimenticios. Y no paramos de ver imágenes en sus redes sociales en las que comparte su esfuerzo y cómo se mantiene constante en su entrenamiento en el gimnasio para recuperar la forma. Ahora, además, ha decidido seguir los pasos de muchas mujeres tras los meses de embarazo: cortar su melena. La californiana se ha puesto en manos de Chad Wood, su peluquero de confianza, para restarle unos centímetros a su cabello.

VER GALERÍA

Lee también: Los 4 momentos en los que más cambiamos de look según los estilistas

La propia actriz compartía una imagen en su cuenta de Instagram en la que podíamos verla en el antes y el después de proceso, con su melena extralarga, a la altura del pecho, y el resultado final, con un long bob en la línea de la clavícula, uno de los cortes más versátiles y favorecedores según los peluqueros, que consigue refrescar una melena que, cuando crece demasiado, puede correr el riesgo de quedarse sin forma -además de dañada en las puntas-. "Se ha dejado un largo que se lleva mucho, pasada la clavícula. Es un lob ligeramente más cortito por atrás que por adelante", nos cuenta María Baras, colaboradora de HOLA.com y directora creativa del salón madrileño Cheska. Jessica Alba parece además convencida con el resultado, pues agradece el trabajo de su estilista. Y sus fans están de acuerdo, pues son muchos los comentarios positivos que recibe tras publicar su cambio de look.

Una publicación compartida de Jessica Alba (@jessicaalba) el Mar 7, 2018 at 7:44 PST

Cortar el pelo para fortalecerlo tras el embarazo

La actriz californiana, además, confirma que los meses posteriores al embarazo son una de las etapas en las que más mujeres cambian de look, y no solo por un motivo estético (que también). Durante los meses de gestación, debido a todo el cambio hormonal, el cabello incluso se fortalece y tiende a caerse menos, algo que cambia tras el parto. Nos lo explica María Baras: "Tras el embarazo, el pelo se debilita, y no es extraño que cuando han pasado unos meses desde que nace el bebé, el cabello comience a caerse, aunque todo depende de cada mujer. Y sin duda, una forma de fortalecerlo es dándole un buen corte. En el caso de Jessica Alba, además, lo tenía muy largo, un poco dejado incluso, y se ha 'liberado' del pelo del embarazo y tiene una especie de renacer de su melena", nos cuenta la estilista, quien nos da detalles sobre el corte, que su peluquero ha compartido en un breve vídeo en su cuenta de Instagram. "Tiene el pelo abundante pero fino, y por eso le han hecho capas invisibles, finas, para dar movimiento pero no empobrecer el pelo. En la foto del antes y el después parece que el resultado es recto y sin mucha forma, pero en el vídeo ves que su melena tiene movimiento con esas capas finas, que vuelven a llevarse mucho", nos explica María Baras, quien insiste en que "hay que adaptar el corte a tu tipo de cabello, y si es fino y además vas a tener pérdida de pelo porque has sido mamá recientemente, hay que hacer un capeado, pero suave, para dar movimiento, pero lo justo, nunca dejar pobre la punta".

Una publicación compartida de @chadwoodhair el Mar 7, 2018 at 5:53 PST

Además, es un cambio evidente, pues corta bastantes centímetros a su melena, pero lo cierto es que Jessica Alba -asesorada por su estilista- da en el clavo al elegir un peinado favorecedor, pero cómodo, una condición indispensable para muchas mamás en esos primeros meses del bebé. "Es un largo muy práctico, pues te lo puedes seguir recogiendo. Una mamá con un bebé pequeño necesita un corte cómodo, adaptado a su textura, que no le dé trabajo, que le deje peinarte ella misma".