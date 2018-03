Siempre perfecta en cada ocasión, la Duquesa de Cambridge no se baja de los tacones ni siquiera estando embarazada. Y es que mientras que las demás temblamos cada vez que tenemos un evento especial y miramos con recelo los zapatos que nos vamos a poner, sabiendo que en unas horas los centímetros de más nos pasarán factura, la mujer de Guillermo de Inglaterra los luce sin ningún tipo de molestia y aguantando horas y horas con ellos puestos. ¿El motivo? Catherine tiene un 'as' bajo la manga y hemos descubierto cuál es su secreto para no sufrir con este tipo de calzado.

Se trata de unas plantillas de cuero de la marca Alice Bow fabricadas en Londres cuyo precio no llega a los 17 euros. Su creadora, la diseñadora británica Rachel Bowditch, asegura en su web que se dio cuenta de que en el mercado solo había plantillas "feas y poco eficaces" que no evitaban el dolor de pies, por lo que se puso manos a la obra para fabricar un producto de calidad que pusiera fin a su 'sufrimiento'. Así, después estudiar fabricación de calzado y pasar seis meses probando prototipos, encontró la solución.

Light Ballet Pink, Gold, Watermelon, Electric Blue, Metallic Red, Mink Grey... En su web ofrecen modelos hasta en 13 llamativos colores que también se pueden personalizar con el nombre o las iniciales del cliente. La firma segura que el hecho de que en el año 2015 la revista Vanity Fair publicara que la Duquesa utilizaba sus plantillas, fue toda una revolución y su fama creció como la espuma. Empezaron a tener pedidos constantemente y muchas mujeres se hicieron fans incondicionales de Alice Bow. "Nos hicimos globales de la noche a la mañana y enviamos pedidos a 76 países desde nuestro pequeño estudio en Londres", aseguran en su web.

Pensando en la comodidad y el bienestar de todos sus clientes, la firma tiene dos tipos de plantillas: para tacones altos y para zapatos planos, además de un diseño especial para novias, que vale poco más de 21 euros. Desde Alice Bow aconsejan no ir cambiando las plantillas de unos zapatos a otros, sino que lo mejor es tener unas para los tacones y otras para los planos. Aseguran que el relleno ortopédico se mantiene intacto durante años, incluso aunque uses tu calzado de manera habitual. Eso sí, que no te extrañe si el color del cuero cambia con el tiempo, porque es algo normal.