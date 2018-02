7 cosas que Sienna Miller y Kate Moss recomiendan hacer antes de desayunar

Si Kate Moss afirma que recomendaría un libro a todas las personas que conoce, tal vez te entre curiosidad por saber de cuál se trata, ¿verdad? Y si te decimos que Sienna Miller también lo ha calificado como "sensato, inteligente y profundamente sabio", seguro que ya te dan ganas de empezar a leerlo. Te hablamos de Self care for the Real World, el nuevo libro de Nadia Narain y Katia Narain Phillip, dos gurús del wellness que han hecho de la cultura de bienestar su forma de vida, promoviendo a conciencia los beneficios del autocuidado y de la inversión en nuestra propia salud. Tanto, que ambas -la primera es una reconocida profesora de yoga en el Reino Unido, y la segunda, propietaria de Nectar Café y experta en alimentación- se han convertido en las favoritas de celebrities como Sienna Miller, Kate Moss o Reese Witherspoon.

Y han plasmado su experiencia de más de dos décadas en el yoga y en el ámbito de la salud de la mujer en esta obra, donde recopilan prácticos consejos relacionados con tu salud, que parten de pequeños hábitos que por su sencillez puedes incorporar sin demasiado esfuerzo a tu rutina diaria, para conseguir desde minimizar el estrés hasta aprovechar más tus horas de sueño. Y algunos de ellos tienen mucha relación con la forma con la que comienzas tu día: esta es una pequeña muestra con 7 consejos para que cambies tu forma de afrontar tu jornada.

Sé la primera en levantarte

Sí, madrugar puede convertirse en tu mejor arma. Si intentas levantarte media hora antes que el resto de los miembros de su hogar, puedes aprovechar esos minutos para darte una ducha más larga de lo normal o para hacer ejercicio. Esas primeras horas de la mañana es en las que muchas personas son más productivas, así que recomiendan aprovechar ese momento.

Prueba el ‘oil pulling’

Seguro que has oído hablar de esta tendencia, que tiene su origen en un tratamiento ayurvédico que ayuda a blanquear los dientes, basado en los enjuagues con aceite, que las expertas sugieren que sea de coco. Es fácil de hacer: cuando te despiertes y vayas al baño, ponte una cucharadita de aceite de coco en la boca y deja que se derrita. No pongas demasiado a la vez y realiza un enjuague por toda la boca. Ojo, no lo eches al lavabo al terminar, puedes atascar las tuberías.

La primera bebida, agua con limón

Es una de las rutinas que muchas modelos han incorporado ya, como te hemos contado: agua con limón para comenzar el día. Las expertas también lo recomiendan, en ayunas, antes del café o del té en el desayuno, optar por una taza de agua con limón, para aprovechar así las múltiples propiedades de este ingrediente detox.

Medita durante cinco minutos

No te va a quitar mucho tiempo y te va a dar muchos beneficios si decides meditar de cinco a diez minutos. Tal vez no lo has hecho nunca, pero todo es empezar: solo tienes que sentarte en tu cama apoyada en la almohada y dedicar unos minutos a la meditación.

Una publicación compartida de Elena Bueno Segura🥀 (@elee.bs) el Ene 31, 2018 at 4:59 PST

Estira la columna

Con un ejercicio tan sencillo como hacer un giro al despertar con tu columna. Las expertas recomiendan acostarse boca arriba y poner la rodilla derecha en el pecho, para después, a continuación, cruzar dicha rodilla hacia el lado izquierdo del cuerpo. Hay que sostenerla en esa posición con la mano izquierda mientras se extiende el brazo derecho hacia un lado, en línea con el hombro. Hay que acompañarlo con respiraciones profundas y repetir la posición hacia el otro lado, para así, con este giro, conseguir estirar tu cuerpo.

10 minutos de ejercicios

Antes te recomendábamos que aprovecharas esos minutos en los que te levantabas antes para moverte. Solo te llevará 10 minutos, bien sea haciendo algunos movimientos que recuerdes de tu clase de yoga, bailando alrededor de la casa o dando un pequeño paseo.

Una publicación compartida de Nectar Cafe (@nectarcafetriyoga) el May 29, 2016 at 3:41 PDT

Prepara un desayuno más ‘verde’

Tienes que pensar que esta comida es la más importante del día, por lo que tienes que dedicarle su tiempo. Solemos relacionar las verduras con otros momentos del día, pero ¿por qué no en el desayuno? Bien combinado con tostadas o, quizá lo más cómodo, añadiendo por ejemplo col o espinacas en tu batido, aunque también es buena opción un plato de espárragos con huevo cocido o algo tan sencillo como espolvorear perejil o cilantro en tus huevos revueltos.