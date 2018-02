El 'efecto Duquesa de Cambridge' o cómo su último accesorio para el cabello multiplica sus ventas

Si hay algo de lo que son capaces Reinas y Princesas es de crear tendencia. No solo las actrices, cantantes y modelos se convierten en nuestra fuente de inspiración. Si lo lleva la Duquesa de Cambridge, la reina Letizia o Meghan Markle, no hay duda de que se pondrá de moda… ¿aunque hablemos de una redecilla para el pelo? Podríamos decir que sí si tenemos en cuenta cómo ha aumentado la venta de este accesorio para tu cabello que parecía estar guardado en el baúl de los recuerdos o que rememora imágenes de otras épocas. Pero entonces aparece la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra y, tal y como te contábamos, volvió a sacarle partido a este accesorio, convirtiéndolo en un buen aliado de sus recogidos más clásicos. Pues bien, una vez más, llegó el que se ha dado en llamar ‘efecto Kate’ y las ventas de redecillas han aumentado casi el 40 % en el Reino Unido desde que saltara la noticia, según datos del minorista británico Superdrug, tal y como recoge el Daily Mail.

Estamos, además, ante un accesorio muy asequible, pues cuesta apenas 2 €, y no hay duda de que se convierte en un buen aliado de tus recogidos en el caso de que quieras llevar un peinado muy elaborado y que éste se mantenga impecable sin necesidad de gastar una fortuna en productos de styling. Solo hay que elegir un modelo discreto, que prácticamente se confunda con el tono del cabello y envolver el moño en cuestión. No es extraño que recurra a este accesorio –asesorada, no hay duda, por su equipo de estilistas-, teniendo en cuenta que los moños bajos con mucho volumen a la altura de la nuca son uno de sus peinados fetiche para las grandes ocasiones, y es en esos casos cuando las redes de pelo, que ha usado en múltiples ocasiones la reina Isabel II, cumplen su función, más aún en un país como Reino Unido, donde el viento juega muchas veces malas pasadas a un buen estilismo.

No sabemos aún si en otros rincones del planeta también ha aumentado su venta, pero lo cierto es que con la temporada alta de bodas y otros eventos de primavera a la vuelta de la esquina, no nos extrañaría que volviera a ponerse de moda. ¡Estaremos atentos!