El truco de Georgina Rodríguez con el que dejarás de aplicarte máscara de pestañas

Es morena, de grandes ojos y facciones marcadas. Georgina Rodríguez posee una belleza natural que le permite utilizar la mínima cantidad de maquillaje en su día a día. La modelo lleva una vida en donde el deporte -especialmente la danza y el pilates- constituye una parte muy importante de su rutina por lo que tiene que elegir bases ligeras que le aporten frescura y comodidad. Aunque tiene las pestañas oscuras y pobladas, la joven tiene un secreto (el mismo que utilizan Blanca Suárez y Chrissy Teigen) con el que olvidarse de la máscara de pestañas cada día: las extensiones de pestañas. Georgina las luce prácticamente desde que la conocemos, las lleva en toda la parte superior, de pelo de visón y un poco más alargadas en el rabillo del ojo para aumentar la mirada. Un truco muy efectivo con el que no tiene que utilizar máscara de pestañas para lucir una mirada impactante.

VER GALERÍA

Lee también: Todo sobre la mascarilla negra, la última 'tentación beauty' de Georgina Rodríguez

Pestañas espesas y con mayor volumen

Las extensiones de pestañas son una tendencia en alza en las últimas temporadas dentro del mundo de la belleza, su duración y comodidad hacen de ellas el ingrediente perfecto para que las más presumidas, o simplemente las que no quieren invertir mucho tiempo en su rutina diaria, luzcan unos ojos con personalidad. Georgina elige la modalidad que se cambia una vez al mes y que hay que retocar cada dos semanas para sustituir aquellas que se han caído. Aunque es un tratamiento que no daña a las pestañas tendrás que incluir en tu rutina de belleza algunos hábitos como cepillarlas a diario y tratar la zona con cuidado cada vez que te desmaquilles. La modelo adora los looks de belleza centrados en los ojos con elaborados ahumados en tonos oscuros, según cuenta su estilista y unas pestañas de este tipo son la alternativa perfecta para ahorrar tiempo y no tener que estar pendiente del maquillaje los días en los que se opta por la sencillez.

VER GALERÍA

Si bien el procedimiento no es demasiado complejo, requiere de paciencia y bastante pericia por lo que se recomienda acudir a unas manos expertas para conseguir un resultado óptimo. La última novedad son las extensiones de seda. “Son más finas y flexibles, y tienen a adherirse por más tiempo a nuestras propias pestañas. Permiten poner más pelo a pelo, y como son más rígidas, no hace falta poner tanta cantidad. Además, como pesan menos, son la mejor opción para aquellas que tienen pestañas más débiles o finas”, recalca Luisa Murillo, directora de estética de Arsenal Femenino.