La última confesión de Gwyneth Paltrow: su ritual antiestrés desde hace 20 años

Si te pedimos que pienses en un momento placentero, donde acabar con las tensiones del día a día, tal vez venga a tu mente un baño relajante, en una bañera cuajada de burbujas, con el agua caliente y tu música favorita. Las prisas hacen que no siempre tengamos la opción de disfrutar de este momento. Pero lo cierto es que de vez en cuando le regalaríamos una dosis extra de relax a nuestra piel. Gwyneth Paltrow es una de las celebrities que no duda en añadir esta costumbre a su rutina diaria -¡sí, diaria!- de belleza.

Dos décadas y una costumbre al alcance de todas

La actriz, que a sus 45 años sigue presumiendo de una espectacular figura, no duda en disfrutar de los beneficios de un relajante baño aderezado ahora con las sales de su propia firma Goop. Y como te decíamos, la actriz confesaba a la revista People que no es algo que haga muy de vez en cuando. Más bien al contrario. "Tomo un baño cada noche. Empecé a aficionarme mucho a ellos cuando tenía 22 años y estaba rodando Emma en Londres””, explicaba la actriz, a la vez que reconocía haberse enamorado del “ritual de encender una vela y tomar una taza de té o un whisky, dependiendo de mi día".

¿En qué le ayuda a la actriz? Para Paltrow, bañarse antes de acostarse le ayuda a desestresarse, como una manera de cerrar el día. Un tiempo que se dedica a ella misma, y sin sentimiento de culpa. "No es negociable. Me gusta y lo hago todas las noches", cuenta, a la vez que añade que sus hijos “son bienvenidos a entrar y charlar conmigo si necesitan, no es como si estuviera en una meditación o algo así. Pero necesito ese tiempo y lo tomo. Es realmente el único momento que tomo para mí cada día, independientemente de lo que esté pasando".

Un ritual nocturno que además le ayuda a dormir

Teniendo en cuenta su propia experiencia con este relajante ritual, no es extraño que cuando llegó el momento de formular las sales de baño de su propia línea cosmética, ella se implicara de lleno en el proceso. Reconocía que al ir a diferentes países donde usan distintas sales, aceites y otros ingredientes en el baño, se interesó por la parte terapéutica. “En mi experiencia, si nado en el océano que es denso con sal o un lago con algas o un arroyo, hay una sensación que no tienes al estar en una piscina o en una ducha. Así que quise crear una línea de baño que realmente respondiera a las necesidades de la persona moderna y que trajera esos increíbles elementos de la naturaleza a tu bañera". Y el resultado son cinco fórmulas con distintos ingredientes en función de tus necesidades (dormir mejor, fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar...). Sin duda, un momento de desconexión bastante sencillo -siempre que cuentes con una bañera en casa- y que, aunque no puedas poner en práctica todas las noches, sí que es una buena opción de vez en cuando, sobre todo si el día ha estado lleno de estrés. Si Gwyneth lo hace a diario, ¿por qué no probar sus beneficios?