La mirada ahumada que 'siempre funciona' y otros éxitos del estilista de Georgina Rodríguez

Peina y maquilla a modelos y actrices de todas las edades y estilos, para ocasiones de todo tipo, desde producciones de revistas hasta alfombras rojas o celebraciones privadas. Un fin de semana está preparando a Georgina Rodríguez para su fiesta de cumpleaños, y al siguiente es Belén Rueda quien pasa por su tocador antes de la gala de los Goya 2018. Kley Kafe es uno de los estilistas del momento y esta cartera de clientas tan diversa le ha permitido aprender cómo conseguir los peinados de tendencia en cabellos de diferentes tipos (del midi capeado de Lucía Rivera a la melena rizada de Ana Rujas) o descubrir cuál es la barra de labios que siempre funciona, entre otras lecciones de experto que ahora revela para Hola.com.

Los mejores labiales de la temporada y otros de sus productos clave

Repasando el perfil de Instagram de Kley Kafe podemos hacernos una idea de la variedad de trabajos que realiza. Looks de día y de noche; maquillajes 'no make up' con pieles luminosas y labios nude, pero también miradas ahumadas o intensos labios rojos... Pero, si tuviera que recomendar un maquillaje que funcione siempre, ¿cuál sería? "Esa respuesta es muy relativa porque depende mucho del estilo de la persona y del look que quieras conseguir", responde Kafe. "Para un maquillaje de día es muy importante que la piel luzca perfecta, fresca luminosa y hidratada con aspecto saludable", aconseja. ¿Y para un maquillaje de noche? "Personalmente, me encanta destacar los ojos con un ahumado en tonos marones que siempre es un acierto y combina con todo", afirma sobre este look que hemos visto lucir a Georgina Rodríguez en más de una ocasión. "Para lograr una mirada sexy y atractiva como la suya, hay que potenciar la forma almendrada del ojo", nos explica.

Una publicación compartida de Kleykafe (@kleykafe) el Sep 16, 2017 at 2:15 PDT

A pesar de ser un defensor convencido de que el maquillaje debe adaptarse tanto al estilo personal como a la ropa que llevemos, Kafe también nos cuenta que sí existen algunas barras de labios con las que tenemos el éxito asegurado. En concreto, el experto elige tres tonos: el labial universal Gloss Bomb de Fenty Beauty ("potencia y da jugosidad a todas las pigmentaciones de labios"), un labial rojo de Yves Saint Laurent (su clásico preferido) y un color vino que "para el invierno es lo máximo". Además de elegir un color favorecedor, el secreto detrás de unos labios perfectos, como bien sabemos todas, está en la técnica de maquillaje, especialmente cuando se utiliza un labial mate. Cada maquillador tiene su paso a paso, aunque a menudo coinciden, y Kafe nos cuenta el suyo: "Para los acabados mate, es muy importante la preparación del labio. Yo suelo usar un exfoliante labial antes de hidratarlo. Luego retiro el exceso de hidratación (un truco que también aplica la maquilladora de Emilia Clarke, Jillian Dempsey). Para una mayor definición y mejor acabado, utilizo un perfilador del mismo tono antes de aplicar el labial".

Una publicación compartida de LUCIA RIVERA ROMERO 🐯 (@luciariveraromero) el Nov 17, 2017 at 2:25 PST

¿Qué hay en el neceser de un peluquero?

Klay Kafe no solo es maquillador, sino que también peina algunas de las melenas más admiradas del momento, como el midi capeado de Lucía Rivera Romero, un corte sobre le que nos cuenta cómo conseguir el acabado desenfadado y natural que la modelo suele lucir: "la clave es aplicar un producto que aporte textura como Texturizing Salt Spray de Balmain Hair". El formato en spray parece el preferido de este estilista para conseguir todos los peinados de tendencia, ya que, entre los productos que utiliza, también menciona Curl Hold de Ghd para fijar las ondas deshechas que primero moldea con la tenacilla Creative Curl de esa misma marca, o un spray de volumen para aportar cuerpo en la raíz de las melenas largas. Y también para terminar las coletas ultra pulidas que a menudo luce Georgina Rodríguez. "Para ese acabado, después de haber secado y alisado el cabello con la plancha, aplico un spray de fijación fuerte y un spray de brillo. Para el peinado de su cumpleaños en particular, utilicé los productos de Moroccanoil", termina sus recomendaciones.