Emma Roberts o la magia del flequillo 'lifting' en los Critic's Choice Awards

Hollywood ha caído en las redes del flequillo. Si nos fijamos en las actrices en las entregas de premios de estos primeros días del año, no hay duda de que nos encontramos ante una de las primeras tendencias en lo que a peinados se refiere de este 2018. La última que ha decidido estrenar look ha sido Emma Roberts, que sorprendía durante su posado en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards con un llamativo flequillo, recto y muy pulido.

La actriz de 26 años, que llevaba un vestido columna de seda blanca de Giorgio Armani, acaparaba todas las miradas con su nuevo flequillo, que cae recto, con una traza casi geométrica. Tanto es así, que no nos atreveríamos a decir si se trata o no de un postizo. El tiempo nos dará la respuesta.

Sigue los pasos de su tocaya Emma Watson

Lo que está claro es que Emma Roberts no tiene miedo a cambiar de look, pues la hemos visto con estilos de lo más dispar a lo largo de los años, jugando con el largo y, sobre todo, con el tono de su melena, pues la hemos visto con ella rubia, castaña e incluso sumándose a uno de los tonos de moda el pasado año, el blorange. Hace apenas unos días te contábamos cómo otra actriz, su tocaya Emma Watson, también estrenaba el año con nuevo flequillo, en este caso unas baby bangs. Una tendencia en la que están coincidiendo numerosas influencers. ¿Cuál es el motivo? Tal y como nos decía el peluquero Eduardo Sánchez: “Este flequillo rejuvenece las facciones de modo inmediato, pero no es para todo el mundo: sienta bien a los rostros muy simétricos y de rasgos suaves”.