Beyoncé despide el año con su nueva melena 'curly bob'

Si te pedimos que pienses en una imagen de Beyoncé, lo más seguro es que te venga a la mente inmediatamente una con su larga melena, bien ondulada bien muy pulida, pero XXL. Pues en un año en el que los cambios de look han estado a la orden del día, la cantante no ha querido ser menos y ha dejado atrás su pelo largo. No sabemos si ha querido renunciar a las extensiones solo de forma temporal, pero lo cierto es que hemos tenido la oportunidad de verla presumiendo de corte bob en unas imágenes recientes que ella misma ha publicado en su página web.

Foto: beyonce.com

Rizada y a la altura de la barbilla

La cantante ha compartido varias instantáneas con su nuevo look, una melena curly bob recta, a la altura de la barbilla, con la que posa en diferentes escenarios. No es, eso sí, un peinado nuevo para Queen B, pues la hemos visto en más ocasiones con la melena a esta altura, cuando decide dejar atrás su habitual melena extralarga.

Una publicación compartida de Beylite (@beylite) el Dic 26, 2017 at 4:56 PST

Como te decíamos, no estamos seguros de si Beyoncé habrá apostado por una peluca o si realmente ha pasado por la peluquería y ha optado por cortar por lo sano, pero lo cierto es que estamos deseando ver nuevas imágenes para comprobar si apuesta por este largo o vuelve a recurrir a las extensiones.