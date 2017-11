Piensas en el peinado de Jennifer Lopez y lo más probable es que venga a tu cabeza una melena XXL. Ha sido, durante mucho tiempo, una de sus señas de identidad, bien pulida y recogida en coletas eternas, bien suelta y ondulada, llena de fuerza. Las extensiones han sido, no hay duda, sus mejores aliadas para presumir de esta cabellera extra larga. Pero últimamente, la cantante y actriz nos ha sorprendido en sus recientes apariciones, pues la hemos podido ver con la melena más corta, una melena midi a la altura de la clavícula, que lleva peinada lisa.

Todo parece indicar que este look se debe a exigencias del guion, pues la hemos visto con motivo del rodaje de su última película Second Act en Nueva York, pero lo cierto es que nos ha dado la oportunidad de ver este otro estilo de JLo, al más puro estilo working girl, que no tiene nada que ver con la melena bob cuajada de rizos que lleva en el rodaje de la serie de televisión de la NBC Shades of Blue. Una actriz camaleónica donde las haya.