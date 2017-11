Cambio de look: Selena Gomez se convierte en rubia con el tono 'Nirvana Blonde'

Selena Gómez ha sido la gran protagonista de los American Music Awards que se han celebrado Los Ángeles. Y lo ha sido en parte porque ha sorprendido estrenando look precisamente el día en el que todas las miradas estaban puestas en ella. Ya lo anunciaba en su cuenta de Instagram, donde publicaba una imagen en blanco y negro en la que afirmaba "So i am blonde now (Soy rubia ahora)", adelantándonos lo que veríamos después sobre la alfombra roja: su nueva melena rubia.

Lee también: El Pantone definitivo de las rubias: tonos y tendencias

Dice adiós a sus mechas 'auburn'

La cantante ha decidido dar un giro al color de su pelo, y se ha decantado por lo que Riawna Capri, una de sus coloristas, ha bautizado como 'Nirvana Blonde', un rubio con raíces oscuras que ha supuesto un trabajo minucioso y paciente, tal y como explica Capri en su cuenta de Instagram. La cantante, que apareció en los AMAs con un total look muy rockero y con su melena wavy, nos ha sorprendido, dejando atrás la que era una de las tendencias en coloración de la temporada, las mechas auburn, que añadían unos sutiles reflejos rojizos en las melenas oscuras como la de la cantante.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:22 PST

Nueva etapa, nuevo 'look'

No sabemos qué habrá pasado por la cabeza de la cantante para lanzarse a cambiar de look, pero lo cierto es que se encuentra en una nueva etapa en su vida, tras su trasplante de riñón, y tras retomar su relación con Justin Bieber. ¿Hará buena la máxima de nueva vida, nuevo look?