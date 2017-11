Rihanna explica por qué no usaba maquillaje en su adolescencia

Si nos paramos a pensar en los 'hitos' de este año, no hay duda que el lanzamiento de la primera línea de maquillaje de Rihanna tendría un lugar en el pódium de honor. Fenty Beauty se ha convertido en uno de los grandes momentos del año para cualquier fan del mundo de los cosméticos. Una gama que cumple, además, el sueño de la cantante, que siempre ha sentido auténtica pasión por el maquillaje.

Y eso que empezó a usarlo tarde, pues, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista con la revista InStyle, su madre no le permitía usar maquillaje en su adolescencia. “¿Barra de labios en Barbados? No, a no ser que yo fuera una dama de honor en la boda de un amigo", contaba la cantante, a la vez que hacía mención a la rigidez de su madre en ese sentido, que no le permitía maquillarse a no ser que fuera una ocasión muy especial. "No era flexible. No usaba maquillaje”. Eso sí, pese a sus estrictas reglas, fue el trabajo como maquilladora de su madre el que la inspiró en parte para llevar a cabo lo que se convirtió en una obsesión y ya ha visto la luz con la llegada de su propia línea de maquillaje, que se comercializa en Sephora.

Rodeada de cosméticos por el trabajo de su madre

La relación de Rihanna con el mundo de maquillaje viene de lejos. Y, de nuevo, su madre tiene mucho que ver. “Trabajaba vendiendo cosméticos en una tienda de Barbados, y maquillaba para bodas. De ahí vino mi obsesión por los cosméticos y el perfume", explicaba Rihanna en esta entrevista. No es extraño que su pasión por el mundo del color la haya llevado a embarcarse en esta aventura. "Llevaba años queriendo crear mi línea, pero tenía que ser creíble, algo que los profesionales de la industria y las chicas de todo el mundo respetaran". Ahora, la cantante puede decir que ha cumplido su sueño, pues se prevé que la colección sea todo un éxito de ventas y las fans ya han caído rendidas a algunos cosméticos, como la (amplísima) gama de 40 bases, uno de los productos de los que confiesa que primero se enamoró. "Cuando era adolescente en Barbados, estaba en un concurso de belleza y mi madre me maquilló para la ocasión. Nunca olvidaré la sensación que tuve después de ver cómo se veía mi piel incluso cuando me aplicó la base", dijo, añadiendo que el efecto de la base es "como Photoshop" para la piel.

Pero si hay uno que puede considerar como su favorito, ese es el iluminador Killawatt, debido en parte a su uso multifuncional. "Lo uso en mis ojos, mejillas y cuerpo. Es muy suave y su textura es superfina, casi líquida y es extremadamente brillante. Hay una gran variedad de colores diferentes ", dijo.