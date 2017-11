Es uno de los rostros más bonitos de Hollywood. Por ella, de hecho, parece que no pase el tiempo y es que quién diría que Jennifer Lopez ya tiene 48 años. Por eso, siempre está bien descubir alguno de los secretos de esa piel impecable y una de las gurús del cuidado de la piel de muchas celebrities en Hollywood, entre ellas la actriz y cantante, ha desvelado en una entrevista con Daily Mail cuáles son algunos de sus secretos, además de hacer un repaso por algunos de los errores que deben evitar en las rutinas diarias de cuidado de nuestra piel.

Así, atribuye su buena piel a una mezcla de buenas costumbres: comer bien, ejercicio intenso y una estricta rutina facial, añadiendo que cuida mucho la limpieza de su piel y usa mascarillas faciales a menudo, debido a que viaja y trabaja mucho. Y, además, nos cuenta cuáles son los errores que, en su opinión, todas cometemos en mayor o menor medida.

1.- Limpiar nuestra piel tan solo una vez

Si piensas que con eliminar los restos de maquillaje de tu piel por la noche es suficiente, cada vez más expertos explican que no es así. Una buena rutina de belleza consiste en mucho más que eso, pues cualquier partícula que dejes podría tapar tus poros y provocar la aparición de imperfecciones. ¿La solución? Optar por la doble limpieza, que consiste en limpiar tu cara una vez con un gel ideal para tu rostro y luego hacer lo mismo para eliminar el primer limpiador que usaste. Esta es, además, una de las claves de la rutina facial coreana, que ya hemos hecho nuestra también en Occidente. "Si no eliminas tu limpiador correctamente, las partículas de éste penetrarán tu piel. Eso la congestionará y te causara granos y desequilibrio en el PH. Por la noche, siempre me aseguro de eliminar cualquier partícula del ambiente con un limpiador y luego lo hago una segunda vez para tener una mejor limpieza", explicó Nichola Joss.

2.- No incorporar el tónico a nuestra rutina de belleza

Reconócelo: no sueles usar tónico. Es uno de los pasos que muchas mujeres no acaban de incorporar a su rutina de belleza -o no le dan la menor importancia- y ese es el tónico facial, que además de reforzar la limpieza de la piel, equilibra su pH y potencia los efectos que se busquen, como matificar la piel o hidratarla. "Este elemento es uno de los más importantes para mantener una piel radiante y perfecta. También ayuda a volver a equilibrarla, a refrescarla y a eliminar cualquier partícula que esté en la piel", dijo Nichola.

3.- Abusar del maquillaje

Es un hecho: cuantas más capas de maquillaje (base, contouring, iluminador) uses, más taparás los poros de tu piel, por lo que podrías propiciar la aparición de los molestos granitos -e incluso un envejecimiento mucho más rápido y drástico-.... Mejor, opta por un look natural las veces que te sea posible y usa los más cargados para ocasiones especiales. "Eso puede ser un poco dañino porque es cubrir la piel con una capa muy pesada. Lo más importante es eliminar tu maquillaje y hacer una exfoliación suave. Un exceso de maquillaje puede causar congestión y granitos", dijo la experta.

4.- No dejar tiempo a que las cremas actúen

¿Eres de las que se aplican una crema tras otra sin dejar ni un minuto entre cada una? Lamentamos decirte que ese es otro gran error, pues les dejas tiempo para que actúen. Lo recomendado es dejar de 2 a 3 horas de cada producto. Aunque esto parezca como algo complicado, los resultados se verán de inmediato en la piel. "Cuando llegues a casa, lo primero que debes hacer es eliminar los restos de contaminación de tu cara y después aplicar productos anti-edad", cuenta, añadiendo que debes dejarlos actuar por lo menos tres o cuatro horas, mientras aporvechas para hacer otras cosas en casa, lo que hará que la sangre circule más rápido y ayude a aumentar la eficacia de los productos. "Luego puedes poner aceite y darte un pequeño masaje facial antes de dormir", finalizó Nichola.