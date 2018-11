Hay cuerpos que delatan la efectividad de los ejercicios funcionales, una de esas siluetas reveladoras es la de Hilaria Baldwin, la española de 34 años, presume una envidiable figura tras haber traído al mundo a su cuarto hijo con el actor Alec Baldwin.

Constancia es parte de lo que también devela el estado físico de la instructora de yoga que a solo doce días de su último alumbramiento ya estaba delgada y con pocos indicios de haber estado embarazada semanas atrás. ¿Qué cómo lo ha logrado?

Sus publicaciones en Instagram son cápsulas para construir una guía fitness. No pierde momento para ejercitarse, con sus hijos a un lado o hasta de vestido y tacón aprovecha cualquier instante para dedicarle a su cuerpo.

Aunque innegablemente dentro de sus workouts destacan los abdominales isométricos, una serie de ejercicios que trabaja la zona central o core, sin movimiento, basados en la tensión y contracción del músculo, con grandes aportes a diferentes grupos del cuerpo y que le vemos realizar con sus variantes con mucha frecuencia. ¿Qué mejor estímulo a la hora de ponerte en forma que su ejemplo?

El más conocido de los llamados abdominales isométricos, es la famosa 'plank o plancha', que tiene al menos siete destacados beneficios: trabaja la zona abdominal y la zona de la espalda, fortalece el tren superior (hombros y brazos) y tonifica glúteos y piernas. Además incrementa la resistencia física, acelera la quema de calorías y estimula mentalmente al convertirse en un reto de superación personal.

Los entrenadores expertos los recomiendan especialmente para aquellas mujeres que comienzan a hacer ejercicios después del parto, mientras que deben ser evitarlos por aquellas personas con problemas de hipertensión.

Antes de iniciar el workout, realiza un calentamiento cardiovascular de 10 minutos, esto preparará tu corazón para las exigencias del ejercicio y pondrá a tono los músculos para el esfuerzo. Puedes hacer un trote suave, intercalar algunos saltos o incluso usar la cuerda.

Las claves para hacer bien las planchas son tres: postura, respiración y mente. Comencemos:

Plancha:

Así como ves a Hilaria, colócate en cuatro puntos de apoyo, manos y punta de los pies. Tu cuerpo debe ser una línea recta desde la cabeza, hasta los talones. Los brazos deben quedar en paralelo con los hombros, ni más adelante, ni más atrás. Contrae los músculos abdominales. Pon atención a la cervical no levantes demás la cabeza. No te olvides de respirar. Debe agotar, pero no doler. Puedes comenzar con series de 15 ó 30 segundos, descansando 45 segundos cada vez.

Plancha con levantamiento de pierna

Cuando ya tengas dominio de la posición alterna con la llamada plank light. Es decir desde la plancha apoyas los antebrazos y codos en el suelo. Ya en este punto levanta la pierna derecha, luego la izquierda, repite cinco veces por lado. Tus Abs, brazos, glúteos e isquiotibiales verán grandes beneficios.

Plancha lateral

Desde la posición de plancha gira tu cuerpo, hasta quedar de lado. Coloca los pies juntos. La cadera debe estar lo más elevada posible. El brazo que se mantiene arriba de ir estirado totalmente recto. Mantén la posición 30 segundos, descansa y repite.

Cuando ya domines esta posición puedes hacer dos variantes:

1. Levanta la pierna que queda arriba y mantenla. Tus oblicuos se fortalecerán.

2. En la posición de plancha lateral, bajas y giras el brazo que está arriba y rodeas tu torso. Regresas arriba y repites.

Con este trabajo beneficias, recto abdominal, los abdominales oblicuos, los deltoides y el trapecio.

Cada uno de estos ejercicios puede aun más su complejidad, no solo con la elevación de tiempo o repeticiones, sino con el uso de mancuernas. Recuerda que no es un adiestramiento excluyente, al contrario, es complemento de trabajos cardiovasculares y abdominales tradicionales. Y como deja en evidencia esta conocida yogui y escritora, no requieres mucho espacio ni mucho tiempo para realizarlos. Lo que más necesitas es voluntad y eso solo depende de ti.