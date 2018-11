Llevar una dieta que incluya ingredientes sanos es una de las claves para cuidar el organismo, pero ingerir alimentos saludables no basta para mantenerse en forma. En la ecuación tienen cabida diversos factores y uno de ellos consiste en lograr mantener los antojos a raya, algo que puede no ser tarea fácil. No tienes por qué contar las calorías de cada uno de tus snacks, solo lograr el balance perfecto.

¿Cómo? Jessica Alba lo ha conseguido bajo la dirección de la asesora de salud de las celebridades, Kelly LeVeque, fundadora de Be Well, cuya filosofía se sustenta en una dieta holística con una alimentación y estilo de vida que mejoren de forma integral la salud de las personas, tanto física como mentalmente. La clave está en lograr el balance de azúcar en la sangre mediante la correcta selección de alimentos. Su premisa: No excluir ninguno de los cuatro nutrientes en ninguna comida del día que ella bautiza como ‘Los Fabulosos 4’: grasas, proteínas, fibra y vegetables.

Entre la actuación, la maternidad y ser empresaria, la actriz de 36 años y fundadora de The Honest Company no solo necesitaba hacerle frente a los antojos, sino también al agotamiento producido por sus múltiples compromisos a lo largo del día. Necesitaba más energía. Cuando la gurú del bienestar revisó su menú diario se percató que aunque su dieta estaba llena de recursos sanos, pasaba por alto algunos desayunos y llegaba a la hora del almuerzo con mucha hambre. Como explicó para Well and Good, tomaba un tazón de arroz orgánico vegano como comida. “Al comer carbohidratos de almidón, estaba alterando su equilibrio de azúcar en la sangre”, explicaba. ¿La solución? Que escogiera un carbohidrato por comida y en las porciones adecuadas.

Según la publicación, sugirió para el desayuno un Fab Four Smoothie (1 porción de proteína, de 1 a 2 cucharadas de mantequilla de almendras, de 1 a 2 cucharadas de semillas de chía, un puñado de verduras y de 1 a 2 tazas de leche de almendras). “A ella le gustaba la fruta, pero no quería aumentar su azúcar en la sangre, por lo que la limitamos a 1/3 de plátano congelado”, explicó la experta.

La gran fuente de fibra de estos ingredientes desde primera hora del día se convierte en la base fundamental para el resto del día. Empezar con un buen desayuno en el que la proteína esté presente generará una mayor sensación de saciedad y te alejará de la tentación de los antojos . No pasar por alto la primera comida, a su vez, es un excelente método para reducir la inflamación, un cometido que también logran los jugos verdes, favoritos de la celeb.

Para el almuerzo y la cena le recomendó proteínas, grasas, fibras y verduras y para la merienda el guacamole. Explicó que el principal ingrediente de esta crema de origen mexicano es el aguacate que, entre otras funciones, “ayuda a alargar la curva de azúcar en la sangre y a apagar las hormonas del hambre”.

La actriz también tiene apuntado en su rutina de perfeccionamiento el spinning y las clases de yoga vinyasa. De hecho, hacer ejercicio regularmente ayuda a controlar las hormonas del estrés, como el cortisol, culpables de gran parte de los antojos. Y no solo eso. Al hacerlo tu cuerpo liberará endorfinas y por ello te sentirás más feliz. ¡Haz la prueba!