Chiquinquirá Delgado brilla en donde sea que se presente y para una ocasión tan especial como la entrega de los Latin Grammys 2018, la presentadora se lució sobre la alfombra roja con un maquillaje que destacó su belleza natural. La también modelo venezolana puso en manos de Millie Morales el estilo de maquillaje con el que desfiló por la alfombra roja, y en HOLA! USA te decimos cómo conseguir ese mismo look.

Millie se inspiró en la frescura y naturalidad de Chiquinquirá, y agregó un detalle de glamour digno de una alfombra roja tan importante en la industria musical latina. La especialista en maquillaje, además, combinó su creación con el vestido de gala que Chiquinquirá eligió para esta noche, un diseño de Galia Lahav. Con un color que nunca falla en las fiestas y reuniones, es sencillo replicar el maquillaje de la presentadora, ¡sólo debes seguir estos pasos!

Todo empieza con la base

Ningún maquillaje está completo sin una buena base que se adapte a la piel de cada persona. Además de los consejos básicos que dictan que se debe mantener limpia e hidratada la piel de la cara, Millie eligió una base que ayuda a cubrir cualquier imperfección. En el caso de Chiquinquirá, optó por la línea Ultra HD de Makeup Forever, con la que iluminó su rostro y se aseguró de que el resultado terso fuera a prueba de flashes.

Una mirada que atrae la atención

En todo look, los ojos son el llamativo principal. Chiquinquirá cautivó con una mirada brillante en esta edición de los Latin Grammy. Para lograr el resultado, Morales eligió el Light Up the Night Shimmer Pencil de European Wax Center de color rose gold para el lagrimal, una técnica con la que dio luz dentro de los ojos. Por fuera, aplicó sombras nude de Huda Beauty con la que cubrió todo el párpado.

Las pestañas juegan un papel muy importante y Millie lo sabe, por ello realzó las superiores e inferiores con mascara Hypnose de Lancôme. El toque final fue una delgada línea negra que estilizó los ojos de Delgado, la cual logró con el delineador de Pat Mcgrath Labs.

Las cejas, el marco de toda mirada

Un par de cejas bien delineadas pueden hacer mucho por un look. Millie se apegó a la tendencia de cejas bold y delineó las cejas de Chiqui con el Browfection Stay Put Brow Pencil de European Wax Center, en tono medium brown. La experta en maquillaje optó por este producto por la doble punta con la que pude hacer arcos sin manchar el contorno del ojo. Además, la fórmula cremosa adquiere un acabado en polvo con el que aporta un look mucho más natural. Para asegurar que las cejas permanecieran perfectas durante toda la noche, Millie usó el Ready Set Brow! Perfect Brow Groomer de European Wax Center.

El toque sexy

Para lograr un maquillaje muy natural, Millie centró la atención en la mirada de Chiquinquirá, y al mismo tiempo, hizo que sus labios lucieran muy sensuales. Su técnica incluye dos productos: el Lip Glow Balm de Dior de color Holo Rose Gold encima de Luxe Matte Lipcolor (Nude Reality) de Bobbi Brown.

Para terminar su look, Millie realzó los pómulos de Chiqui con el Bobbi to Glow Highlighting Trio de Bobbi Brown, del que también aplicó un poco sobre las mejillas. Otro de sus favoritos para el toque final, es Dainty Mineral Blush de MAC Cosmetics.

