Ana de la Reguera está por cumplir con uno de los compromisos de su carrera que más emocionada y nerviosa la han puesto. El miércoles 15 de noviembre, la actriz mexicana será la conductora de los Latin Grammy 2018, junto al cantante Carlos Rivera. Días antes de los ensayos que la mantienen con la mente enfocada en la ceremonia, la originaria de Veracruz contó a HOLA! USA cuál es la rutina de belleza que sigue para tener un cutis radiante y listo para cualquier compromiso.

Ana de la Reguera es una mujer dedicada y disciplinada que no se complica a la hora de cuidar de su persona. En los pasos más simples, encuentra la rutina perfecta para no preocuparse por arrugas o manchas que dan una apariencia cansada o dañada a la piel. Y para lograrlo, hay que empezar desde adentro. "Lo básico, es comer bien, no desvelarme, no fumo, no tomo y uso bloqueador. Es lo que yo recomiendo", dijo segura de lo que le hace bien a su cuerpo.

Además de una rutina libre de factores que puedan hacerla propensa a una piel reseca, Ana acude con especialistas que la ayudan a mantenerse joven. "Voy mucho con mi dermatólogo a que me haga tratamientos. Me hago láser, radiofrecuencia e hidrataciones", agregó. Ana, como muchas mujeres, tiene un trabajo que en ocasiones no le permite dormir a sus horas, requiere de mayor esfuerzo físico y mental o que llega a causar estrés. "Con este trabajo tenemos mucho desgaste y debemos balancearlo con buenos tratamientos", recomendó. Sobre cómo se prepara para lucir radiante en los Latin Grammy, Ana reveló que se portará muy bien con la dieta. Así, además de tener una piel impecable, se sentirá muy segura para lucir los looks que eligió con mucho cuidado para esta gran noche.

Ana de la Reguera pone el cuidado de su piel en manos de los expertos

La actriz de 41 años tiene un par de clínicas de confianza en donde sabe que su piel recibirá el tratamiento que mejor se adapte a ella. Con una rutina entre Estados Unidos y México, Ana se aseguró de encontrar lugares especializados para el cuidado de la piel en los que confiaría ciegamente. "Voy a dos, uno en Los Ángeles y uno en Veracruz. Tengo mis dos lugares, uno es en Afterglow (en LA) y otro es con el Doctor Zúñiga que está en Veracruz", reveló.

Para ella es importante consentirse con tratamientos de belleza y cuidado de la piel, por ello es que busca espacios en su agenda para mantener un cutis terso y luminoso. "Si no estoy en Los Ángeles y voy a la Ciudad de México, me puedo escapar a Veracruz porque siempre voy por la fundación (Veracruz ANA) y paso a darme una ayudadita", dijo entre risas.

