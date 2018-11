Para muchas, llevar el cabello liso es un must, y Malia Obama es un claro ejemplo de ello, pues son numerosas las ocasiones en las que se ha dejado ver con su larga melena alisada. Después de todo, no importa la naturaleza de tu pelo, las técnicas de belleza de la actualidad permiten que casi todas las mujeres pueda llevar el cabello liso ¡y al menor esfuerzo!

Las opciones para alisar el cabello de forma semi permanente representan una solución para aquellas mujeres que tienen el cabello ondulado o muy rizado, que en muchas ocasiones se vuelve inmanejable -sobre todo en los días de humedad- o que simplemente quieren el beneficio de invertir menos tiempo en conseguir una apariencia arreglada. Si este es tu caso, no está demás recurrir al salón de belleza para que te apliquen un tratamiento que deje la melena totalmente lacia, ¿quieres saber cuáles son las opciones que existen para lograrlo? Te contamos...

Alisado brasileño

Estos tratamientos se han popularizado en el mundo de la peluquería, pues aparte de alisar el pelo, lo reconstruye en profundidad, dejándolo fuerte, con brillo y sin encrespamiento. Sus fórmulas tienen alto contenido de queratina y aceites naturales que rellenan la cutícula del cabello y disimulan su porosidad. En el mercado podrás encontrar el original, el inteligente y efecto botox, los cuales te proporcionan un efecto liso entre 3 a 5 meses aproximadamente.

La diferencia entre los tres es que con el original debes pasar tres días sin lavarte el cabello o recogerlo, para evitar que se marque. El inteligente te permite lavarlo el mismo día, pero el proceso de aplicación del tramiento toma más tiempo, pues el producto es más denso. Por su parte, el de botox es mucho más suave, pues busca alisar sin quitar el volumen. En todos los casos, se aplica la mascarilla del tratamiento en cada mechón, se quita la humedad con el secador y se fija con la plancha.

La inversión para estos tratamientos oscila entre los $90 y los $220 dependiendo del salón, el proceso de aplicación y el producto que se utilice.

Técnica de Exoplastia

En este caso se trata de un tratamiento más natural, pues no contiene formol ni derivados químicos, ya que su fórmula cuenta con una mezcla de proteínas de colágeno que pasan por un proceso de nanoparticulación y cationización. Gracias a ello se logra un cabello liso, con brillo y con caída natural por casi cinco meses. Su aplicación puede durar hasta cuatro horas, dependiendo del largo y deberás gastar alrededor de $250.

El principio activo se aplica mecha a mecha, luego del lavado con un champú especializado y, con ayuda de la plancha, se sella la fibra capilar formando una película polimérica cristalina hidro-repelente, que restaura la cutícula del cabello y cierra totalmente las puntas.

Alisado de células madre de manzana

La técnica se llama Discovery y es el primer tratamiento de alisado, basado en las células madres de una manzana suiza conocida como Uttliwer Spätlauber que se caracteriza por tener alto poder regenerativo. Además, cuenta con otros componentes como: la manteca de Karité, el aceite de argán y las vitaminas B, E y C, ideales para el cabello, pues eliminan el encrespamiento, lo regeneran, aportan suavidad y brillo. El principal beneficio es que puede ser utilizado por niñas, mujeres embarazadas y personas con alergias, pues el shampoo que se utiliza para su aplicación tiene un pH neutro, que no abre la cutícula y no agrede la fibra capilar.

El tratamiento se deja por una hora en el cabello húmedo para que se concentre en el cuero cabelludo, luego se vuelve a lavar, se seca y por último se plancha. La duración del pelo liso es por tres meses y tiene un costo aproximado de $220.

Tratamiento de Taninoplastia

Otra alternativa natural, libre de conservantes químicos, que elimina el encrespamiento, hidrata y alisa el pelo es la Taninoplastia. Este tratamiento cuenta con una sustancia muy efectiva que se extrae de la corteza de árboles como el castaño o el roble. Su principal atributo es que no modifica la estructura interna del cabello, dejándolo por más de tres meses, reconstruido, liso, brillante y manejable.

Si te inclinas por este tratamiento, tendrás que considerar una inversión de hasta $450 y deberás permanecer en la peluquería entre tres y cinco horas, dependiendo del largo del cabello. Sin embargo, tendrás la garantía de lucir una melena sana, lisa y libre de frizz.

Recuerda que lo ideal es que evalúes las diferencias entre cada técnica y elijas la más adecuada para ti. Y recuerda que después de hacerte un tratamiento de alisado semi permanente, tendrás que cuidar tu cabello de manera especial, utilizando shampoo sin sulfatos y aplicando mascarillas suavizantes para hidratarlo al máximo. ¿Lista para alisar tu pelo?