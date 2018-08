Cuando los fans de Kylie Jenner -y de su exclusiva colección de cosméticos- pensaban que las grandes sorpresas de la empresaria se limitaban a las coloridas colecciones de sombras y labiales, la menor del clan de las Kardashian dio una gran noticia que emocionó a todos sus seguidores. La joven de 21 años decidió expandir su marca más allá de las ventas en línea para asociarse con la tienda de belleza Ulta Beauty, que venderá los productos de forma física, una noticia que agradó a los seguidores de las hermanas más famosas de la televisión.

Kylie Jenner anunció su alianza a través de su cuenta de Twitter, en donde dio algunos detalles de los productos. "¡Estoy tan emocionada de informarles que Kylie Cosmetics estará disponible antes de Navidad en todas las tiendas Ulta Beauty del país!", escribió la celebridad. Por si eso no fuera suficiente, Jenner emocionó aún más con el resto de su mensaje: "Más por venir", una promesa que despertó la curiosidad de sus seguidores que ya no pueden esperar para saber más detalles de la línea de maquillaje. Las reacciones de sus seguidores llegaron en cuestión de segundos. La mayoría asegura que ya no puede esperar para que los productos se encuentren en las tiendas para “comprar uno o dos”. Su entusiasmo se reflejó con emojis y gifs en los que simulan desmayos e impresión por poder comprar la colorida colección sin necesidad de esperar a que lleguen a casa.

Para la legión de seguidores de Kylie, es una gran noticia pues, desde que se lanzó la línea de sombras y labiales en 2015, sólo se podía adquirir en línea y ocasionalmente en tiendas temporales. El año pasado, los productos de Kylie Cosmetics se vendieron en tiendas Topshopen sólo siete estaos del país y sólo por tiempo limitado. A pesar de ello, los productos se venden muy rápido y, a veces, es imposible alcanzar alguno de los tonos de ciertas colecciones, pues se agotan en poco tiempo.

Kylie Jenner, mamá y empresaria de tiempo completo

Kylie Jenner, además de estar dedicada por completo a sus actividades como empresaria, organiza su tiempo para cuidar de su pequeña hija de 8 meses, Stormi. La maternidad no le causa ningún conflicto a la hora de dirigir su propio negocio, y tampoco le ha sido impedimento para mantener viva su relación con Travis Scott, el padre de Stormi, a quien en unos días acompañará en su gira Astroworld. Con las piezas ubicadas en su lugar correcto, a sus 21 años Kylie ya es considerada una de las mujeres más ricas. Este nuevo título es gracias a su fortuna estimada en cerca de 900 millones de dólares que logró acumular en sólo 3 años.

