Adriana Lima sin duda tiene un cuerpo espectacular. Y es que para ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret, debes lucir un ‘cuerpo 10’, especialmente antes de presentarte en la pasarela. Para prepararse, las modelos se someten a estrictas flash diets una semana antes del evento.

Quizás tú no necesites lucirte en la pasarela, pero seguramente has recibido una invitación de último momento para ir a la playa y has querido una solución mágica para lucir mejor. Aquí te daremos algunas opciones para conseguir rápidamente un cuerpo de ángel.

Antes de los desfiles, las modelos recurren al Dr. Charles Passler, nutricionista de las estrellas. Además de las recomendaciones usuales de cualquier especialista, como dormir lo suficiente (entre 7 y 9 horas) y tomar entre 2 y 4 litros de agua al día, el Dr. Passler recomienda eliminar por completo el consumo de azúcar, alimentos procesados, gluten, lácteos y alcohol cinco días antes del evento. En esos días de preparación, el consumo de carbohidratos se limitará únicamente a los momentos previos al ejercicio.

Dieta de jugos

Jason Vale creó esta dieta con la que promete que perderás 7 libras en 7 días. Empezarás todos los días bebiendo agua caliente con limón, lima o menta en ayunas. Al ingerirse, el limón ayuda a depurar el organismo (en especial, el hígado), ya que contiene una gran cantidad de pectina, una fibra soluble. Pero sobre todo, el agua tibia con limón se ha popularizado por ayudar al organismo a eliminar el exceso de grasa en el tracto digestivo. A lo largo del día tomarás cinco súper jugos y al final del día un té de menta o hinojo.

Los jugos de desayuno y media mañana incluyen: media lima, dos manzanas (que no sean Granny Smith), media piña, medio pepino, medio aguacate, 1 oz de wheatgrass, 1 cucharada de spirulina, 1 cápsula de polvo de bacteria acidophilus y hielo. El jugo del almuerzo incluye: 2 manzanas, un trocito de zanahoria, medio palito de apio, un puñado de vegetales verdes, una pulgada de pepino, medio palito de brócoli, 1 puñito de alfalfa, media pulgada de remolacha, media pulgada de calabacín, un trocito de limón, media pulgada de jengibre y dos cubitos de hielo. Los jugos de la tarde serán de: media piña pequeña, medio palito de apio, media pulgada de pepino, un puñito de hojas de espinaca, un trocito de lima pelada, 2 manzanas, medio aguacate y hielo. Termina el día tomando un té de menta o hinojo.

Dieta de sopa de col

Increíblemente, con la dieta de sopa de col no solo comerás sopa de col. Tienes permitido comer frutas a excepción de las bananas y toda la sopa de col que quieras hasta sentirte saciada. Quienes han seguido esta dieta han logrado perder hasta 10 libras en una semana.

El primer día es el más difícil, así que está permitido comer toda la fruta que desees. El segundo día, debes evitar la fruta, pero puedes agregarle otros vegetales a la sopa e incluso comer una papa en la noche. El tercer día puedes comer toda la fruta, sopa y vegetales que desees, a excepción de bananas y papas. El día cuatro, sopa de col, leche descremada y hasta ocho bananas. El día cinco, sopa de col, 1 libra de carne y seis tomates. Recuerda consumir entre 6 y 8 vasos de agua al día. El penúltimo día puedes comer toda la sopa, carne y vegetales que desees, siempre que no consumas papa. El último día puedes tomar sopa, un poquito de arroz integral y jugo de frutas sin azúcar.

Ten en cuenta que estas flash diets nunca van a sustituir lo que puedes lograr llevando un healthy lifestyle y que no es recomendable -ni efectivo- someterte a ellas durante más de una o dos semanas. Si quieres lograr resultados a largo plazo, te recomendamos recurrir a un nutricionista que te indique una dieta que se adapte a tus necesidades.

Y tú, ¿te animarías a probar una de estas flash diets para lucir un beach body como el de Adriana Lima?