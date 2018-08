¿Sabías que Salma Hayek no se tiñe el pelo porque no tiene paciencia para esperar y le gusta le llevar su melena al natural? Esta premisa la reveló en una entrevista donde expuso: “Es mi color natural y es mi cabello blanco natural. Una de las razones por las que no me tiño el pelo es porque no tengo la paciencia para sentarme. No quiero gastar lo que queda de mi juventud pretendiendo que soy más joven y luego no disfrutar de la vida”, según lo reseñado por The New York Times.

Así que si te gusta llevar un natural hair color, pero quieres cuidar y darle brillo a tu cabello, toma nota de estos hair tips, que serán muy útiles para lograr el cometido y lucir una melena saludable, sin canas y brillante.

Mascarillas capilares caseras

Los secretos de belleza caseros nunca pasan de moda, ya que son unos trucos que han dado resultados a lo largo del tiempo, por lo que han pasado de generación en generación. Una de las recetas que puedes poner en práctica son las mascarillas capilares, ideales para recuperar el brillo natural y el esplendor de la melena.

Te encantará saber que Salma confesó a Allure, que su abuela le enseñó varios beauty tips con los que mantiene su melena siempre sana. Es por eso que dijo: “Una vez nos afeitó la cabeza y puso un huevo sobre ellas... Pero tengo que darle todos los honores. Mi pelo es genial". ¿Interesante no?

A continuación te dejamos algunas recetas de home made hair masks que puedes poner en práctica:

De huevo y limón

Esta mezcla consiste en colocar la yema de un huevo en un recipiente, añadir el jugo de medio limón y batir enérgicamente, hasta que la mascarilla quede homogénea. Posteriormente, debes aplicarla sobre el cabello húmedo y dejarla actuar durante 30 minutos. Luego enjuaga con abundante agua tibia o fría y lava el cabello de forma habitual. Si tu pelo luce seco o maltratado, también será una excelente terapia para nutrirlo y repararlo.

Miel y Aloe Vera

Es una mascarilla que aporta grandes beneficios, pues recupera el brillo, repara las partes dañadas, combate la sequedad y aporta suavidad a tu pelo. Solo deberás mezclar la pulpa de una hoja de aloe vera con dos cucharadas de miel y cuando esté lista, aplicas la solución sobre el cabello húmedo de manera uniforme y dejas actuar por 20 minutos. Posteriormente lavas el pelo con abundante agua y continúas con tu limpieza capilar tradicional.

Toma en cuenta que hay productos naturales -como el vinagre de manzana- que no necesitan mezclarse y que puedes aplicar en tu melena como si fuese una mascarilla, pues hace que el cabello quede con un brillo especial y único. Es por eso que celebrities como Kourtney Kardashian lo utilizan para lograr el shinny hair que la caracteriza, de acuerdo a lo señalado por Allure.

Tiñe tus canas naturalmente

Pintarse el cabello con técnicas naturales es un proceso que lleva un poco de más esfuerzo, que cuando usas tintes tradicionales. Sin embargo, los productos orgánicos son más suaves y los puedes dejar en tu cabello por más tiempo, obteniendo el color deseado y tapando las molestas canas. Puedes considerar el nogal, la salvia, la henna, el romero, la hiedra, el café y el té para cumplir el objetivo.

Una receta que puedes llevar a cabo es mezclar dos tazas de salvia y dos de cualquier té en una olla pequeña, ponla a fuego lento durante dos horas y luego esperar a que enfríe. Añade dos cucharadas de ron, aplica en el cabello dando suaves masajes y deja actuar por 20 minutos. ¡Puedes hacerlo a diario para ver mejores resultados!

Recuerda que una melena brillante y con buen color, es sinónimo de un pelo sano, hermoso y bien cuidado. Así que atesora estos tips y haz que tu belleza responda a una fantástica herencia de secretos naturales, a lo Salma Hayek.