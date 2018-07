La tendencia 'healthy' que une a Aislinn Derbez con Paulina Goto y Renata Notni

Puede que te imagines que han sido sus dotes como actrices lo que ha unido a estas celebrities, pero no… esta vez la conexión se debe a…¿una botella de agua? Sí, pero alcalina, pues para hidratarse Aislinn Derbez, Paulina Goto y Renata Notni, no se conforman con cualquier producto, quieren uno de alta pureza.

Y es precisamente eso lo que las ha llevado a probar las aguas alcalinas, esas que eligen no sólo para mantenerse constantemente hidratadas durante sus entrenamientos físicos sino también para su consumo diario.

¿Cuáles son sus beneficios?

Según explican las marcas que venden el producto, se podría decirse que tiene tres características que captan a los consumidores de esta variedad de agua: su efecto detox, sus propiedades antioxidantes, y que mejora la salud corporal en general, incidiendo positivamente en la belleza de la piel y mejorando el tono muscular.

Aislinn compartía recientemente con sus seguidores en Instagram esta fotografía en la que la vemos entrenando en el gimnasio, y que acompañó con estos comentarios: “Radiate, love and hydrate…Elige el equilibrio, alkaline water”.

Sabemos que tanto ella como Paulina y Renata, son imagen de Awa, pero las opciones en el mercado son varias, como Waiakea, Evamor, Qure, Essentia y AQUAhidrate.

“Esto es muy bueno si tienes deficiencias de calcio y magnesio porque el agua alcalina tiene la medida justa de estos minerales”, explica Mejor Con Salud, al tiempo que recuerda la condición natural de estos productos y deja a un lado las dudas sobre su consumo, aclarando que se puede beber como si se tratara de agua normal sin ningún tipo de problemas, incluso pudiendo ingerirse los 2-3 litros de agua diarios recomendados por los especialistas.

Paulina Goto también nos hace cómplices de sus ‘momentos alcalinos’ en su perfil de Instagram: “Buen día. ¡Arrancando la semana con toda la energía! Haciendo un poco de flex después de entrenar. Es muy importante el descanso (horas de sueño), hidratarnos bien con agua alcalina (a mí me gusta awa hydrate) la alimentación (muchas verduras, nueces, proteínas, frutas) y tener una mente positiva para lograr tus objetivos”.

Según lo que proponen los defensores del agua alcalina, las arrugas tardarán más en invadir la piel de la mexicana, pues gracias a sus propiedades antioxidantes, el alkaline water disminuirá la presencia de radicales libres en su cuerpo, disminuyendo así su envejecimiento prematuro y alejándola de diversas patologías. ¡Tras su ingesta prolongada deberías presumir de piel flexible y reluciente!

Sobre el estilo de vida saludable de la Notni, no tenemos ninguna duda, y por si hubiese alguna, ella misma se encarga de aclararlas, y lo hace así: “Mil veces me preguntan cómo hago para trabajar sin parar, viajar, comer (amo comer)… Y mantenerme sana y en mi peso. Siempre he dicho que en todo hay que tener una balanza y para mí la clave es darte tus gustos, pero comer lo más sano que puedas (mínimo entre semana) hacer ejercicios, aunque sea 3 veces a la semana (de verdad se vuelve un vicio), dormir bien (6 ó 7 horas) y sobretodo mantenerte hidratada yo amo awa hydrate”, reveló a sus seguidores en Instagram.

Quienes apuestan por esta forma del vital líquido dentro de la dieta diaria, aseguran que estarás desintoxicando tu cuerpo y purificando órganos importantes de tu función vital como son el hígado y el colon, que tantas toxinas acumulan, aunque vale decir que no todos están de acuerdo con estas propuestas. Lo que sí es seguro es que una hidratación constante con agua potable, siempre es decisiva para el buen funcionamiento del organismo.