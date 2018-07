Has probado una dieta por aquí otra por allí y también te has inscrito en el gimnasio. Reconoces que no eres la más constante: te saltas un día acá y pecas otro por allá, pero igualmente sientes que algo te está fallando, además de la constancia. Te contamos que la respuesta a ¿How to loose weight fast? la tiene Geraldine Bazán.

La actriz mexicana desde su canal de YouTube ofrece algunos tips que te ayudarán a perder peso. Lo ha hecho en uno de sus videoblogs donde comenta lo que es un hecho comprobado por los mejores entrenadores de todo el mundo: Es necesario dormir. Así es "Dormir entre 7 y 8 horas es tan importante como comer bien y hacer ejercicio", explica la celeb. Cuando se duermen menos de siete horas se desencadenan una serie de procesos en el organismo: el cuerpo se estresa, la hormona que provoca el apetito se eleva, esto alerta al metabolismo y hace que el cuerpo acumule grasas para protegerse.

Debes recordar además que al hacer ejercicios, agotas los músculos, y es necesario que se recuperen. Durante el sueño el organismo pondrá todo de sí para reconstruir esas microfibras que se rompieron durante la actividad física. Dormir el tiempo necesario (no por ello vivirás en la cama de ahora en adelante) genera el mejor funcionamiento del sistema nervioso y el inmunológico. Esto se traducirá en mayor salud y mejor estado de ánimo.

Si deseas ganar masa muscular además de una alimentación balanceada y el workout, debes proporcionar al cuerpo tiempo para sintetizar proteínas y esto se hace durante el sueño. Toma en cuenta que si haces ejercicios con pesas, o sus alternativas debes descansar al menos 48 horas cada grupo muscular trabajado. Es decir, si entrenas tren superior, hombros, brazos y espalda hoy, lo dejas descansar y mañana aprovechas y trabajas entonces el tren inferior: desde los glúteos hasta los pies. La zona abdominal si puede ser ejercitada a diario, ya que se recupera rápidamente.

Entendida la importancia del descanso, se sabe que no es único factor en juego. Así que volvamos con otros consejos de Geraldin Bazán: Vigilar las porciones. Además de comer balanceado: Proteínas, carbohidratos y vegetales. “Aunque cuidemos el contenido de nuestros platos, no tendremos buenos resultados si no prestamos también atención a las cantidades”. Y esto adaptarse a nuestro peso y talla. Un consejo de la protagonista de 'Por amar sin ley' es usar el tamaño de tus manos para determinar tus raciones:

-Palma de la mano proteína. (Carne, pollo, pescado, etc.)

-Puño cerrado (arroz, papas, granos).

-Las dos palmas unidas: vegetales cocidos

-Las palmas abiertas para las ensaladas crudas, con muchos verde.

VER GALERÍA

No ingieras alimentos procesados. "Trata, trata, trata de que el 90 por ciento de tu alimentación venga de origen natural. Deja ese otro 10 por ciento para tus jugos de proteína o tus barritas, pero que esa no sea la base de tu alimentación".

Mantente en movimiento. Si no puedes ir al gimnasio, igualmente mantente activa. Usa las escaleras, ve caminando a donde tengas que ir etc.

Controla la cantidad de carbohidratos. Evita mezclar carbohidratos con grasas. "Si vas a comer carbohidratos procura que sea durante la mañana, así tienes todo el día para quemar esas calorías”.

Pierde grasa con grasa. Puedes usar el aceite de coco para cocinar o el aceite de oliva en la ensalada, o comer aguacate. Pero, no abuses de las grasas buenas.

"No te tomes las calorías". Dile adiós a todas las bebidas endulzadas. Opta por el agua o té sin azúcar añadida.

Ya tienes las recomendaciones que lograrán que tu régimen de nutrición y ejercicios te permita perder grasa y peso. Aplícalas y verás que serás tú quien responda a los demás ¿How to loose weight fast?