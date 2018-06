Piensa en Irina Shayk. Además de su espectacular físico y sus labios, seguro que ha venido a tu mente su cabello largo y brillante, una de sus señas de identidad. Al menos hasta hoy, porque la modelo rusa nos ha dejado speechless en su última aparición pública, durante los shows de moda masculina de Milán, donde ha debutado su nuevo look: un short bob liso, con baby bangs y en un tono soft brown, más cálido del que luce habitualmente.

Irina, a quien últimamente solemos ver más de paseo por las calles de Nueva York con su hija y su pareja, el actor Bradley Cooper, que en eventos de moda y belleza, ha confiado en las manos expertas del estilista Sam Mcknight para su makeover. De hecho, fue el propio hair stylist quien comentó en la foto que la modelo compartió en su cuenta de Instagram presumiendo de nuevo look: #hairbysammcknight, escribía Mcknight, junto con tres corazones. El haircut de la modelo ha generado una oleada de reacciones en la red social, con más de 200.000 likes (entre ellos los de algunas de sus compañeras de profesión, como Bella Hadid o Rosie Huntington-Whiteley), y más de 1.200 comentarios, como el de la top Lily Aldridge, quien la definía como "Gorgeous!". Hay fans que incluso apuntaban cierto parecido con Linda Evangelista y otros a quienes no acaba de convencerles que Irina haya dicho adiós a su larga melena. Un cambio que, sin duda, ha dado y dará mucho que hablar, pues hay quien incluso apunta que podría tratarse de una peluca. ¿Tú qué opinas? Aunque, en cualquier caso, es una muy buena inspiración si estás pensando cambiar de look este verano ya que este es uno de los cortes de moda de la temporada.