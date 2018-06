Seguimos descubriendo las tendencias de belleza más hot de la temporada. Y si vienen de mano de las modelos de Victoria's Secret, ¿cómo no seguirlas? Pues bien, en cuestión de cabello, las mujeres más bellas del mundo lo tienen claro: este verano, melena larga y rizada. Entre sus defensoras, dos hermanas que han cambiado su habitual pelo fino y lacio por un sexy hairstyle a base de textura y extensiones. Hablamos de Bella y Gigi Hadid

La pequeña de las hermanas se mostró encantada con su cambio de look, como puedes comprobar en la imagen anterior. Un hairstyle que lució en su reciente visita a Nueva York para asistir a un evento de Dior, marca de la que es embajadora beauty. Para la ocasión, Bella lució un sexy vestido negro con transparencias y escote halter y alargó su melena midi varios centímetros gracias a las extensiones. Una técnica que también han utilizado celebrities como Zendaya o Selena Gómez, aunque luciendo trenzas extralong en lugar de llevar el pelo suelto como la top.

La australiana Shanina Shayk también apuesta por el go big or go home! El look perfecto para el día, con ondas amplias y despeinadas; y para la noche, con la raya marcada, en un lado o en el centro. Si llevas el pelo rizado habitualmente, recuerda la importancia de utilizar productos adecuados a tu cabello (champús, acondicionadores, cremas de peinado, sérums, mascarillas... ¡la oferta es muy amplia!); y si eres de las que prefiere alisarlo aunque tengas rizos naturales, ¡dales una oportunidad! Este será, sin duda, el verano de las melenas más salvajes.