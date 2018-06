Elsa Pataky lo tiene claro: no está dispuesta a perder y ganar peso con el efecto rebote característico de las dietas poco saludables, como esas que eliminan por completo los carbohidratos, pues sabe bien que a la larga son perjudiciales para el organismo.

“Para mí la mejor dieta es la mediterránea, y animo a todo el mundo que la siga porque está demostrado científicamente que es la mejor”, ha dicho a sus seguidores a través de El Blog de Elsa Pataky. Y es que para ésta celebridad española, la mejor solución para deshacerse de esas libras de más es seguir una alimentación balanceada. Una opción súper healthy para mantener la figura a la que también se han sumado Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Elsa ha contado que para conseguir esos correctos hábitos alimentarios, lo mejor será darle prioridad a las verduras, frutas, pescado, carnes magras y cereales integrales, en raciones ajustadas a cada persona, para lo que es imprescindible valorar aspectos como su edad, complexión, y actividad física.

Su argumento...

“Mi forma de enfocar cualquier tipo de alimentación con respecto a las distintas dietas, por muy saludables que parezcan, es que no las adopto al cien por cien. Por esta razón no me he casado con ninguna en particular, ni la macrobiótica ni la vegetariana aunque he adoptado algunos hábitos de las dietas que me van bien porque para mí una nutrición saludable incluye una gran variedad de alimentos sin excluir ningún grupo… Por ejemplo aunque he aumentado la ingesta de frutas y verduras, no he dejado de tomar carne, aunque he disminuido su consumo y reemplazado por pescado y otros alimentos que proporcionan proteína de origen animal, tan importante en nuestra alimentación”, detalló.

La actriz de Fast&Furious ha dado la espalda a las dietas que reducen drásticamente la ingesta de calorías porque a su juicio tienen efecto rebote y piensa que además de privarte de muchos nutrientes necesarios, no se pueden mantener en el tiempo. “Y al volver a comer normal se ganan de nuevo esos kilos y en la mayoría de los casos se añade alguno más”, argumentó.

Dos últimos consejos

La celeb recomienda a sus seguidores tomar cada día un vaso de agua templada con zumo de limón en ayunas, pues es consciente de sus múltiples beneficios: ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, hidrata, equilibra el PH del cuerpo, y refuerza el sistema inmune.

Finalmente sugiere reducir el consumo de grasas saturadas y de azúcares refinados a la mínima expresión para conseguir así un cuerpo sano y sin acumulación de peso. ¿Lista para empezar tu dieta y lucir cuerpazo a lo Elsa Pataky?